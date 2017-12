Chaser – sci-fi FPSka po slovensky

Ak mám písať článok o pripravovanej slovenskej hre, tak ma na duši zahreje príjemný pocit. K tomuto článku som pristupoval s o to väčšou zodpovednosťou a budem sa snažiť vám popísať tento ambiciózny a dá sa povedať aj očakávaný titul. Možno už máte dosť s

8. máj 2003 o 0:57 Ján Kordoš

trielačiek z vlastného pohľadu, ale Chaser vám skutočne ponúkne kvalitný zážitok.

Viem, že je neobvyklé, ak má FPS príbeh, ale už Half-Life nás všetkých presvedčil, že sa to dá. Celá hra sa odohráva v budúcnosti, konkrétne v roku 2044 a budeme sledovať konflikt medzi OSN a MARSCORP. MARSCORP nemal robiť žiadne nelegálne kroky, ale s príchodom S. Longwooda do čela tejto spoločnosti nastali trpké chvíle pre ľudí. Človeku ide vždy o moc a peniaze – výnimka to nebude ani tentoraz. Vy sa vžijete do postavy Johna Chasera, ktorý sa prebudí na vesmírnej lodi H. M. S. Majestic a nepamätá si na nič. Nebolo by od veci to zistiť a vydá sa na prieskum. Časom príde na to, že Longwood nehrá férovo a snaží sa zničiť planétu Mars svojou despotickou ťažbou. Lenže sa začína vynárať otázka, na čo sú mu všetky tie peniaze? To pocíti aj náš hrdina na vlastnej koži. Celá story je popretkávaná intrigami, takže nečakajte jednoznačný priebeh hry, ale zvraty v hre, ktoré vás prekvapia a pomôžu k ponoreniu do výbornej atmosféry.

V každej strielačke je dôležité grafické spracovanie. Musí byť nádherné a očné bulvy sa musia valiť každú sekundu. Cauldron si vytvoril vlastný engine a nazval ho CloakNT engine. Už len kuk na screeny vám napovie, že to bude riadne delo. Žiadny hráč nebude ochudobnený o hmlové a svetelné efekty, ktoré vidíme v každučkej hre. Predpokladá sa, že engine v pohode utiahne aj reálne fyzikálne zákony, takže pohyby postáv budú vyzerať reálne aj bez motion-capturingu. Navyše chlapci zapracovali a postavičky vykonávajú viac pohybov v jednom okamihu. Takže si to predstavte, postavička kráča, hovorí a hýbe popri tom rukou. Detailnosť prostredia sa dala očakávať, ale postavičky vyzerajú už teraz dokonale. Možno sa vám začne zdať, že na rozbehanie budete musieť mať kvalitné delo, ale minimum je P450, 128 Mb RAM. To však nebudete vidieť na svojich monitoroch takú grafiku, ako vidíte na okolitých obrázkoch. Optimálna zostava by mala byť zložená z P1000, 256 Mb RAM a kvalitnejšou grafickou kartou (min. 64 Mb). To je dnes už priemerná zostava, tak si zahrá každý.

Dôležité je aj prostredie hry a architektúra levelov. V prvom rade od Chaseru nemôžete očakávať realitu po vzore Delta Force alebo Rainbow Six, či Splinter Cell. Ide predovšetkým o akčnú hru, ale neprídete ani o tradičné “tiché misie”, v ktorých je vhodné zostať nespozorovaný a zabíjať nepriateľov z diaľky sniperkou alebo sečnými a bodnými zbraňami. Príbeh sa bude odvíjať počas 30 misií a úlohy sa budú týkať klasického zničenia objektu, úteku z objektu, ochrany objektu alebo prepadu objektu. Takto na papieri to vyzerá značne sucho, ale ak to zocelí príbeh, začne to dávať logiku a nebudete mať pocit, že niekto len nahádzal 30 misií bez ladu a skladu doradu, ako si ich kopíroval na harddisk. Prostredia bude tvoriť napríklad kozmická loď, na ktorej sa ocitáte v úvode. Potom sa presuniete do mesta Montack City, ktoré vyzerá ako väčšie americké mestá. Neskôr spoznáte sibírsku prírodu, japonskú kultúru a povrch Marsu. Čím viac prostredí sa Cauldronu podarí do Chasera zakomponovať, tým bude pestrosť hry vyššia.

Na záver som si nechal umelú inteligenciu nepriateľov a zbrane, ktorými ich budete likvidovať. Tak na začiatok musím prehlásiť, že prefíkanosť je druhým menom vašich nepriateľov. Už sa skončili tie časy, keď za vami pochodovalo stádo blbých kačíc a vy ste ich v pohodičke “sundávali” jedného po druhom. Oni sa budú medzi sebou dorozumievať a keď si vás podajú, čo i len 4 vojaci, už sa budete musieť veľmi obracať, aby ste vyviazli živý. Prekážkou k vašemu zabitiu už nie sú ani rebríky, lebo nepriateľ konečne zvládne použíť aj túto vymoženosť dnešnej techniky. Zbrane budú pochádzať z dnešného obdobia a väčšinu určite poznáte. Odhadom si poťažkáme asi 15 druhov zbraní a ja spomeniem len päť pre informáciu: H&K G11, Ingram M10, Calico MX950, Beretta M12 a Sig Sauer P226. Každá zbraň je vyhotovená podľa svojho reálneho predchodcu a ak sa zaoberáte zbraňami, budete prekvapený dokonalým spracovaním.

Tak čo, už sa tešíte, veď aj máte na čo. Ja na záver ešte spomeniem, že nebudeme ukrátený ani o multiplayer v podobe deathmatchu, team deathmatchu, či CTF. Chystá sa aj nový mód pod názvom Shock Troops, čo je Chaserova obdoba Counter-Striku. K tomu si pripočítajte aj uvoľnenie editoru na tvorbu vlastných úrovní a musí byť každému jasné - Slovensko má nielen kvalitných hokejistov.

Pred pár dňami sa objavilo hrateľné demo k hre, takže naše prvé dojmy z hry môžete čakať už čoskoro.