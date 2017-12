Anno 1503: The New World - objavná real-time stratégia

Objavovanie nových zemí, hľadanie pokladov a námornícke výpravy boli hlavnými témami v 16. a 17. storočí. Každý chlapec sa chcel stať kapitánom na svojej vlastnej lodi a z výpravy sa vrátiť ovešaný zlatom. Mnohí sa na tieto cesty vydali, niektorí z nich sa aj vrátili, ale len máloktorí z nich našli to čo hľadali. Už po druhýkrát na naše HDD prichádza hra, ktorá uspokojí každého objavovateľa a dobyvateľa.

Hra Anno 1503 A.D. je RTSka, v ktorej sa kladie veľký dôraz na vypracovanú ekonomiku, pričom boje sú až na druhom mieste. Predstavte si to ako niečo zo série Settlers niečo z Caesaroviek (Caesar 3, Pharaoh, Rise of the Middle Kingdom). Do tejto zmesy pridajte obdobie Krištofa Kolumba a máte výbornú stratégiu Anno 1503 A.D.. To len tak na predstavu, teraz sa pokúsim hru rozobrať trochu podrobnejšie. Na začiatku začínate s jednou slabo vyzbrojenou loďou, naloženou trochou jedla, dreva a náradia. Potom nasleduje výber ostrova. Rozhodujúcimi faktormi sú samozrejme veľkosť, potom nerastné suroviny a v neposlednom rade úrodnosť. Čo sa týka úrodnosti máte na výber z troch typov ostrovov, no vlastne zo štyroch ale také polárne oblasti sa veľmi osídlovať neoplatí. Takže okrem spomínaných polárnych ostrovčekov sú tu ostrovy tropické, z ihličnatým lesom a zo zmiešaným lesom. Na každom z týchto typov ostrovov môžete pestovať iné plodiny. Je jasné, že taká bavlna si bude najlepšie viesť v trópoch.

Keď už si vyberiete ostrov a postavíte prístav, môžete začať s budovaním kolónie, čo nie je jednoduchá záležitosť. Na začiatok si postavíte domy a nejaké tie siete na výrobu tovarov. Postupne ako napĺňate potreby ludí, zlepšujú sa im domy. Čím lepší dom tým viac toho potrebujú, takže tým viac im toho môžete predávať. A takto to pokračuje, až kým nevybudujete ziskovú kolóniu.

Druhou stránkou tejto hry sú boje. Tie sa odohrávajú jednak na súši a jednak na mori. Každý z nich je pochopiteľne iný. V boji na súši môžete využívať klasické strategické finty. Všetko to už poznáte z ostatných RTS, jazda má bonus proti pechote, kopijníci proti jazde... Skrátka staré známe. Boje na mori sú možno trochu jednoduchšie. Na výber máte len z troch typov bojových lodí. A v súbojoch na vode nemôžete využívať žiadne strategické výhody ako na súši.

Ďalšou stránkou hry je výskum. Výskum stojí peniaze a tiež "vedomosti", ktoré vám získava prostý ľud v školách a univerzitách. Väčšina výskumov sa venuje suchozemskej armáde, trochu menej zase iným mierovým budovám a absolútne minimum loďstvu. Okrem výskumu sa v hre budete venovať aj obchodu. Tovar môžete predávať, poprípade nakupovať buď u iných hráčov alebu v neutrálnych, väčšinou domorodých kmeňoch. Medzi ne patria napríklad Eskimáci, Aztékovia alebo Indiáni. Anno 1503 hráčom ponúka okrem kampane aj niekoľko scenárií a máp.

Grafika: 5 / 10

Grafika je asi najslabšou stránkou tejto inak dobrej hry. Je, akoby som to povedal, dosť zastaralá. Je síce akcelerovaná, čo je samozrejmosťou, napriek tomu nemá šancu súperiť s väčšinou dnešných titulov. Nie je to ale katastrofa ako napríklad v Master of Orion 3, vlastne sa na to nepozerá až tak zle, keď nie ste zas až tak náročný. Ale objektívne to nie je ani štandard.

Interface: 6 / 10

Interface tiež nepatrí medzi silné stránky hry. V hre nemôžete nastavovať takmer nič okrem rozlíšenia. Ostatné nastavania úplne absentujú. Samotný HUD v hre je, myslím, tak akurát. Na spodnej lište máte počet stavebných surovín a množstvo peňazí. Ostatné suroviny si môžete ľahko a rýchlo vyhľadať na pravej lište. Na ktorej máte tiež mapu, zoznam kolóní, lodí a ostatné dôležité veci.

Hrateľnosť: 8 / 10

Končne som sa dostal k tomu, čo je na tejto hre najlepšie a to hrateľnosť. Vďaka rôznym typom ostrovom, prepracovanej ekonomike a kope produktov, ktoré môžete vyrábať je hranie tejto hry skutočne zábavné. Boje síce zaostávajú, ale to nie je to najdôležitejšie. Strávil som pri Anno 1503 dlhé hodiny, budoval, dobíjal a ťažil. Čo možno nepoteší väčšinu hráčov je diplomacia, ktorá je na trochu nižšej úrovni, ale aj toto je fakt, ktorý sa dá prehliadnuť. Zábava je ale subjektívna. To čo sa môže zdať zábavné hráčom budovateľských a ekonomických stratégií sa určite nebude zdať zábavné hráčom klasických akčných RTS. Anno 1503 sa im možno bude zdať trochu zdĺhavé a nudné. Takže takýmto hráčom by som radšej odporúčal hru ani nehrať.

Multiplayer

Hra neobsahuje multiplayer.

Zvukové efekty: 8 / 10

Zvukové efekty sú celkom dobre spracované. Počujete ruch na trhovisku, svišťanie šípov a výstrely z kanónov. Autori nás neochudobnili ani o zvuky prírody. Takže môj dojem zo zvuku celkovo je celkom dobrý. Neruší ale poteší.

Hudba: 7 / 10

No tak táto ako obvykle pekne pasuje k atmosfére hry a dosť dobre podfarbuje celkovú atmosféru, ktorá v hre vládne. Až do chvíle, keď si poviete dosť. Pretože časom hudba začne byť trocha otravná, takže nakoniec aj tak skončíte s vypnutou hudbou a s Winampom spusteným popri hre.

Inteligencia & obtiažnosť: 7 / 10

Inteligencia jednotiek je priemerná. Bohužial sa občas stane, že jednotky niekam pošlete a oni sa na pol ceste zastavia. Počítačom ovládaní hráči našťastie dokážu vybudovať ziskuschopnú kolóniu a časom vás otravovať svojimi armádami. Nie je to ale to pravé orechové. Možno je to spôsobené aj tým, že si nemôžete vybrať obtiažnosť. Na začiatku som mal problémy, pretože som nedokázal vybudovať schopné mesto a nakonci som počítačových súperov ničil jedného za druhým. Takže po tejto stránke je to trochu nevyvážené. Začiatok by mal hráčom uľahčiť tutorial, ktorý je úprimne povedané na prd. Naučí vás ako sa stavajú cesty a domy... bla bla bla. Skrátka všetko čo už poznáte. Nenaučí vas ale ako vybudovať schopnú kolóniu, čo môže spôsobiť neskúseným hráčom problémy a môže ich to odradiť od hrania.

Záverečný verdikt: 6 / 10

Na záver vyhrknem zo seba len pár slov, ktoré by vám mali pomôcť rozhodnúť sa, či si túto hru zohnať alebo nie. V každom prípade ma Anno 1503 A.D. bavilo a keď máte nejaký vzťah k takémuto typu hier bude vás určite baviť. Pre tých z vás, ktorí máte rade akciu, táto hra rozhodne nie je a ani nikdy nebude. Podľa mojich slov by si hra možno zaslúžila aj vyššie hodnotenie.

Nezmienil som sa ešte o jednej veci a to, že Anno 1503 je pokračovaním hry Anno 1603. Lepším slovom ako pokračovanie, by bolo slovo klon. Pretože predchodca tejto hry bol presne taký istý až na pár detailov.