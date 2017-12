Divoká akcia s Will Rock

6. máj 2003 o 22:06 Juraj Chrappa

S hrateľnými demoverziami sa očividne roztrhlo vrece a zaujímavé je, že sa všetko jedná o 3D akcie z vlastného pohľadu. Rovnako Will Rock je zbesilou non-stop akciou, ktorú má na svedomí Saber Interactive a vydavateľom je Ubisoft. V deme si zahrajete jeden level z plnej hry. Pozor, aby ste demo spustili musíte mať nainštalovaný DirectX 9 a vaša grafická karta musí hardwarovo podporovať “transform and lightning”. Hra by sa mala na trhu objaviť v lete.

Veľkosť: 111 Mb

