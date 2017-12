Vietnamská vojna v singleplayer deme k Vietcongu

6. máj 2003 o 21:14 Juraj Chrappa

Kontroverzná 3D akcia Vietcong (pozri recenziu), vytvorená brnenským Pterodonom pod dohľadom Illusion Softworks (Mafia, Hidden & Dangerous), sa dočkala singleplayerového dema. Nájdete v ňom jednu misiu pod názvom Crash in the Jungle, v ktorej si pozriete haváriu vrtulníka a vydáte sa na záchrannú akciu iného tímu. Nastaviť si môžete tri stupne obtiažnosti. Stiahnite a vyskúšajte, stojí Vietcong naozaj za to?

Veľkosť: 104 Mb

Download link 1: Tiscali Games

Download link 2: Vietcong-game.net

Download link 3: Worthplaying

Zdroj: games.tiscali.cz