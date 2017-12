Half-Life 2 - Gordon Freeman a mimozemšťania

6. máj 2003 o 19:49 Ján Kordoš

Stačí, ak pred akýmkoľvek hráčom spomeniete Half-Life a už si slastne zavrie očí a spomína na nádherné chvíle strávené s touto hrou. Keď sa tento produkt nečakane objavil na konci roku 1998 v predajniach hier, ľudia začínali šalieť a kupovali titul o106. Ale teraz nemám priestor na obkecy o nádhernej minulosti a nebudem ani spomínať na datadisky, či najznámejší mód – Counter Strike. Teraz treba prikročiť rázne k veci, pokračovanie je tu.

Príbeh pokračuje tam, kde jednotka skončila a znovu sa vžijeme do kože Gordona Freemana, ktorý len tak-tak unikol smrti z kosy. Po uzavretí strediska Black Messa sa Gordon presťahuje do fiktívneho mesta City 17, uloženého niekde vo východnej Európe. Ak si hlavný hrdina myslel, že je všetkým problémom koniec a spokojne si bude žiť až do smrti, tak je na veľkom omyle. Mesto napadnú votrelci z inej dimenzie, s ktorými si hrdina potykal už v prvom Half-Lifeovi. Na povrch sa začnú vynárať záhadné pokusy a experimenty praktizované v meste, no a vašou úlohou bude všetko uviesť do poriadku. Nebude to však tak ľahké a dokonca ani jednoznačné, lebo sa predpokladá, že sa Freeman ocitne aj na druhej strane barikády a bude bojovať po boku mimozemšťanov.

Na odpor sa vám postaví množstvo nepriateľov, ale dosť ich poznáte už z predošlých vydaní hry. Vylepšila sa ich umelá inteligencia, nemali by teda bojovať, ako banda trotlov. V oblasti zbraní očakáveme zreálnenie fyziky streľby a obsiahly zbrojný arzenál. Dôležitým je aj engine použitý pre hru. Na prvý pohľad to síce nevyzerá až tak nádherne ako Doom 3, ale aj tak sa máme na čo tešiť. Veľké ambície vkladáme do fyziky prostredia a jeho detailnosti. Engine rozpozná, do akého materiálu ste strelili a podľa toho napríklad usúdi, či vás guľka prevŕta alebo ju stena zastaví.

Čo povedať ďalej, dozviete sa o mesiac, kedy sa vyskytne viac informácií, ktoré vám budeme postupne predkladať, aby ste neboli o nič ukrátený. Je tu ďalší dôvod, prečo sa tešiť na výstavu E3, kde sa musí objaviť viac oficiálnych informácií.