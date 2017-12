Primal – opus primus demonus

Primal je po The Getaway druhý herný megaprojekt zo hmlami zahaleného Avalonu. Exkluzívne pre konzolu PlayStation 2. Vydanie tejto hry sprevádza veľký hype, poďme sa teda spolu pozrieť, či bol opodstatnený.

6. máj 2003 o 0:00 Milo Gracík

Primal je po The Getaway druhý herný megaprojekt zo hmlami zahaleného Avalonu, ktorý vychádza pod hlavičkou SCEE. Exkluzívne pre konzolu PlayStation 2. A ako dokazuje nedávno ohlásený Ghosthunter, nejedná sa o posledný blockbuster z Európy. Aby som sa priznal, osobne som čakal niečo v štýle Drakana (či Tomb Raider) a keď som zistil, že sa jedná o dielko odlišné, bol som viac než mierne rozčarovaný. Povedal som si však, že keď už je okolo tejto hry mnoho povyku, nie je to určite pre nič a niečo dobrého na nej byť musí. Poďme sa teda spolu na ňu podrobnejšie pozrieť.

Primal je akčným dobrodružstvom vychádzajúcim z Tomb Raidera, pravzoru všetkých 3D akčných adventúr. Na svojho hrdinu a celý okolitý trojrozmerný svet sa pozeráte z mierneho nadhľadu tretej osoby. Nečakajte žiadne silné elementy bojovky, adventúry, či RPGčka. Aj keď hra prevzala určité prvky týchto žánrov, sú brilantne uspôsobené celkovej koncepcii Primalu. Márne budete hľadať pestrú paletu úderov a zbraní, rovnako ako nenájdete ani žiaden inventár, o nejakom vývoji postáv ani nehovoriac. V zmysle esencie žánru obsahuje Sly Cooper viac prvkov bojovky, Tomb Raider viac prvkov adventúry a ISS3 viac prvkov RPG než samotný Primal. Žáner Primalu sa nedá presne zaradiť, no keď aj napriek tomu budeme chcieť kategorizovať, musíme zobrať do úvahy predchádzajúci počin SCEE The Getaway, rovnako ako ich počin budúci Ghosthunter. Z tejto rovnice nám vychádza fakt, že SCEE pomaličky vytvára vlastný osobitý žáner originálnych pseudo-filmových hier, ktoré búrajú všetky zabehané procesy a klišovité hranice žánru. Tieto sú určené predovšetkým publiku náročných, dospelých hráčov, ktorí však dokážu oceniť a vychutnať hĺbku týchto hier.

Hlavným hrdinom (ale nie jediným) je dievča. Pôvabná drsná kráska menom Jennifer Tate. Nazývajme ju však radšej jednoducho Jen. Osud k nej bol krutý, už v detstve prišla tragicky o rodičov a stala sa obeťou záhadného únosu. Ktosi ju však zachránil a prinavrátil. Odvtedy vyrastala v adoptívnej rodine. V súčasnosti študuje, pracuje v bare, jednoducho žije normálny život americkej vysokoškoláčky. Žije s priateľom Lewisom, rockovým spevákom, s ktorým ju okrem vzájomných sympatií spája aj obdobný životný údel obetí únosu. Jedného dňa sa však ich idyla zmení v krvavé ruiny, keď monštrum s ramenami šírky dvoch wrestlerov a zákernosťou svietiacimi červenými očami vtrhne do klubu Nexus, v ktorom Lewis hráva. Obluda má zjavne jediný cieľ, uniesť Lewisa, čo sa mu aj podarí. Pri ochrane svojho priateľa je však Jen smrteľne zranená, následky má podobné ako obeť zrážky s plne naloženým nákladniakom. Jen sa ocitne v nemocnici, v kóme, na pokraji života a smrti.

Vtedy na scénu nastupuje druhá hlavná postava, kamenný chrlič Scree, ktorý akoby utiekol rovno z niektorého gotického hradu. Ako je z jeho zjavu zrejmé, nepochádza z nášho sveta, ktorý on nazýva Mortalis. Pochádza z Oblivionu, prízračného sveta plného bohov, démonov, monštier a kúziel. Scree preberie k životu astrálnu podobu Jen a rozpovie jej príbeh o dávnom únose detí Jen a Lewisa; o ich démonickej polovici; o štyroch svetoch Oblivionu a centrálnom Nexuse, ktorý ich riadi; o večnej vojne primárnych síl, vojne medzi poriadkom a chaosom; o narušenej rovnováhe a snahe chaosu o existencionálnu dominanciu, ktorá by spôsobila nepredstaviteľnú katastrofu. O tom, že Jen je vďaka svojej démonickej časti jediným stvorením, ktoré môže prinavrátiť prízračnému svetu rovnováhu, čím zároveň zachráni nielen svojho priateľa Lewisa ale aj svoj vlastný život. A tak sa začína epický príbeh plný dobrodružstva a emócií, lásky a napätia, múdrosti a ponaučenia. Príbeh jednej skoro obyčajnej smrteľníčky a nemotorného kamenného chrliča…

Reklamná kampaň spojená s vydaním Primalu je v našich končinách nevídaná. Už netradičná prezentácia ostatného top titulu na PS2 The Getaway naznačovala, že je čosi skvelého v štáte SONY Slovakia. Okrem limitovanej edície dostupnej za rovnakú cenu ako bežná verzia, si záujemca môže odniesť z niektorej predajne herných titulov parádne vyzerajúci zošit, ktorý na krásnom lesklom papieri obsahuje nemenej krásny komix PRIMAL. Tento vás stručne oboznámi so svetmi, obyvateľmi a bohmi Oblivionu, a v krátkom príbehu, ktorý je vlastne prerozprávaná úvodná filmová sekvencia hry, sa dozviete ako to všetko začalo. Toto výnimočné dielko, ako i zásluhy SONY na vydaní slovenskej verzie môžem (a chcem) pochváliť v maximálnej možnej miere.

Grafika: 9 / 10

Stačí, ak Primal raz uvidíte a už vás nepustí zo svojich démonických pazúrov. Vizuálne spracovanie je proste skvelé! Aj keď má svoje mušky, detailná grafika spolu s ponurou paletou farieb vytvára jedinečnú atmosféru pochmúrnosti prízračného sveta. Hra svetla a tieňov vás privedie do šialenstva. Animácie postáv sú neprekonateľné, prirodzené a elegantné. Jen a Scree jednoducho žijú! Po technickej stránke je vizualita Primalu dokonalá. Čo sa týka umeleckej vízie a koncepcie dizajnu prostredia s cieľom vytvoriť hutnú a uveriteľnú atmosféru démonického sveta z temných legiend dávnoveku. To všetko sa podarilo na 200%. Tento fantastický dojem trochu kazí nemotorný kamerový systém, ktorý v prípade, že ste zahnaní do kúta trochu trhá obrazom. Ak sa však pokúšate dostať tam, kam sa dostať nemôžete (beh hlavou proti múru), stáva sa z mierneho trhania epileptický záchvat. Manuálne ovládanie kamery tento zriedkavý problém hravo vyrieši.

Interface: 8 / 10

Krásne prehľadné indikátory, ktoré sa zobrazujú iba v prípade nutnosti, či po dlhšom držaní trojuholníku, inak ničím nerušia filmovú atmosféru hry. Primal disponuje bohatou paletou rôznych nastavení, od podpory 60Hz režimu, širokoúhleho obrazu 16:9, progresívneho skenovania, či ďalších obdobných serepetičiek. Skutočne ma nenapadá, čo životne dôležité by tu chýbalo. Štýlové menu si môžete vyvolať kedykoľvek počas hry tlačidlom START. Pozíciu môžete ukladať podľa vlastnej ľubovôle kdekoľvek a kedykoľvek, iba v niektorých scénach (bitky s finálnymi bossmi) to nie je možné, no hra sa vás pred vstupom do takejto scény spýta, či si prajete uložiť pozíciu. On-line mapa s tromi úrovňami detailu zobrazenia a vyznačenou pozíciou oboch postáv aj so smerom ich pohľadu. Keďže mapa zobrazuje aktuálnu polohu, trvá niekoľko sekúnd než sa načíta a zobrazí. V prípade, že sa postavy od seba príliš vzdialia, mapa zobrazuje polohu iba jedného z nich, napr. Jen, aj v prípade, ak práve ovládate druhú postavu, teda Screeho.

Hrateľnosť: 8 / 10

Dosť silný dôraz je kladený na súboje. Už od začiatku sa stretáva s nepriateľsky naladenými obyvateľmi Oblivionu, ktorí sú početnejší, tvrdší a šikovnejší, čím viac sa blížite k ich šéfovi. Nečakajte však pestrú paletu úderov ako v nejakej bojovke, v náväznosti na filmovú atmosféru je tu kladený dôraz na prehľadnosť ovládania a efektnosť (efektívnosť) úderov. Musia vám stačiť dva základné útoky (L1, L2), blok (R1) a odrážací úder (R2) plus dorážacie fatality (L1+L2). Čakajú vás skutočne pekelne náročné súboje so smrtiacimi posluhovačmi chaosu. Tie musí ručne stručne zabezpečiť výhradne Jen, Scree totiž pri prvej známke nebezpečenstva doslova skamenie;). Dočkáte sa však aj bojov so Screeom, keďže ten má zvláštnu schopnosť, ktorá mu umožňuje ovládať rôzne sochy a použiť ich, napr. na otvorenie inak neotvoriteľnej brány alebo na titanský súboj s démonickými bossmi. Jen postupne získava v každom svete odlišnú démonickú formu, v ktorej je silnejšia, rýchlejšia a brutálnejšia. Podobe sa prispôsobuje aj schopnosti a výzbroj Jen, no nehľadajte nejaké zásadné rozdiely vo výkone zbraní ako v nejakom akčnom RPGčku (napr. Drakan). Po praktickej stránke je zmena ľudskej a démonickej formy vyriešená elegantne, medzi jednotlivými formami sa môžete meniť stlačením tlačidla D-padu. Prepínať medzi postavami môžete kedykoľvek v hre tlačidlom SELECT. Zatiaľ čo Jen zabezpečuje predovšetkým bojovú stránku tohto dvojčlenného demolačného komanda, Scree je „iba“ nosič fakle, tichý plížil a hĺbavý adventurista. Vďaka svojmu kamennému pôvodu sa však dokáže vyšplhať na akúkoľvek stenu z kameňa. Jeho ďalšia schopnosť ktorou je vysávanie duševnej energie zo zabitých nepriateľov, či svietiacich kameňov, je rovnako životne dôležitá. Získanú energiu potom predáva Jen, ktorá s ňou dopĺňa svoju životnú energiu. Neovládaná postava však nestojí nečinne, ale robí svoju prácu, teda Jen v prípade napadnutia bojuje, Scree zase vysáva energiu zo zabitých nepriateľov a pod. Aby ste nemuseli zbytočne behať krížom-krážom po rozsiahlom svete, autori pridali sústavu teleportov, ktorých použitím sa rýchlo prepravíte z jedného konca sveta na druhý. Hádanky sú vcelku náročné, aj keď ich riešenie je prísne logické. A ak nebodaj zakysnete, tak iba z dôvodu vlastnej hlúposti, či nevšímavosti. Aj tak máte možnosť kedykoľvek v hre získať rýchlu a účinnú nápovedu „čo treba ďalej robiť“ prostredníctvom dotazu Jen Screemu (stlačením trojuholníku). V určení nasledujúceho logického kroku v progrese hry je nápomocná aj mapa, kde je táto lokácia výrazne vyznačená. Niekomu by tu mohla chýbať obvyklá zábavka každej arkády, ktorou je skákanie, no absencia tohto prvku dodáva hre vážnosti. Nejedná sa predsa o tuctový príbeh nejakej bláznivej archeologičky, ale o osudovú story drsnej rockerky s démonickými génmi.

Multiplayer

Tento titul nepodporuje hru viacerých hráčov. Zase, zase, zase sa naskytla parádna možnosť pre zapracovanie kooperatívnej hry dvoch hráčov a zase zostala táto šanca nevyužitá.

Zvukové efekty: 9 / 10

Zvuková stránka, spolu s dabingom je zatiaľ to najvydarenejšie čo rok 2003 priniesol. Kvality zvukových efektov však zanikajú v oslepujúcom tieni dabingu. Časté dialógy medzi hlavnými protagonistami Jen a Scree sú perfektné, vtipné, živé, štýlové. Ich nadabovanie je dokonalé! To sa nedá opísať, to sa musí jedine zažiť. Jen prepožičala svoj hlas mladá kráska menom Hudson Leick, známa ako Callisto v seriáli Xena. Screeho nadaboval Andreas Katsulas, skúsený herecký profesionál desiatok filmov bude fanúšikom fantastiky známy predovšetkým ako veľvyslanec G’Kar zo seriálu Babylon 5. Bol to práve jeho talent, ktorým dokázal prepožičať tejto postave takú nesmiernu dávku osobitosti a charizmy iba prostredníctvom hlasu! To zaujalo autorov Primalu natoľko, že o inom kandidátovi ani neuvažovali. Aktéri, ktorí za dabingom stoja dodali postavám hĺbku a emócie, v doterajších herných projektoch neslýchané. Presvedčivo dokázali, že klasické herectvo s digitálnymi postavami nezomrie a dokáže sa presadiť aj v hernom priemysle. Keď sa hry presťahujú na filmové plátno, tak sa filmy presťahujú na herné zariadenia. Treba sa ešte zmieniť o podpore kódovania audia Dolby Pro Logic II.

Hudba: 9 / 10

Táto hra je o atmosfére a snahe autorov o maximálne silné emotívne hranie. Tomu napomáha aj skvelý hudobný doprovod. O ktorého zloženie sa postaral nováčik Paul Arnold spolu s dvorným skladateľom Cambridge Studios Andrew Barnabasom (Medievil 1 a 2, C-12). Impresívny symfonický soundtrack v gotickom štýle bol plne v réžii majstrov z Pražského symfonického orchestra. A podľa toho aj dopadol – grandiózne. Miestami veľkolepá, miestami strašidelná hudba vás zamrazí a vlezie pod kožu. Po celý čas hrania vás udrží v napätí a nedopraje chvíľu kľudu. Nie je to však jediný typ hudby, ktorý v hre zaznie. Na soundtracku sa totiž podieľala aj britská punk rocková kapela 16 VOLT. Ich tvrdá a úderná hudba rozochvieva vaše srdce počas adrenalínových súbojov. Paráda!

Inteligencia & obtiažnosť: 8 / 10

Úrovne sú síce obrovsky rozsiahle, postup je však lineárny. To však neznamená, že Primal dohráte za pár hodín. Keď píšem o obrovskej rozlohe, myslím tým skutočne OBROVSKÚ. Nielen preto, že samotné svety sú priestranné, no každý svet si prejdete niekoľkokrát pri hľadaní indícií, riešení hádaniek a plnenie úloh. Aj napriek kvalitnej nápovede a prehľadnej mape bude často pobiehať po známych lokáciách a hľadať kľúčovú vec dôležitú k ďalšiemu postupu. Priznajme si však, že väčšinou ide o úplne jasné a logické riešenie, že sa budete hanbiť ako krtko bez nohavičiek., keď naňho prídete po dlhých hodinách tápania. DVD Primal je zaplnené až po okraj nielen skvelou hrou ale aj zaujímavým bonusovým materiálom. Základom je prehliadač všetkých filmových sekvencií, ktorý je obdobný ako rozdelenie kapitol na filmovom DVD. Ak si teda pustíte niektorú z filmových sekvencií, po jej skončení sa spustí samotná hra a vy budete môcť pokračovať v hraní. Skvelá vec, takto si môžete zahrať obľúbenú pasáž, či sa túlať iba po obľúbených lokáciách. Ďalším príjemným bonusom je celý balík tarotových kariet s obrázkami hrdinov Oblivionu, ktoré nachádzate na rôznych miestach priamo v hre a môžete si ich potom prezerať. Skúste uhádnuť, ktorá karta prislúcha Jen :). O ďalších bonusoch radšej pomlčím, aby ste sa mohli tešiť z prekvapenia. Stačí ak poviem, že ich je tam veľa.

Záverečný verdikt:9 / 10

Krásny príbeh, krásna hra! V žánri akčných adventúr nemá konkurenciu. Primal je zatiaľ jediný kandidát na hru roka 2003. No pozor, nie je určená pre každého. Je to hra pre tých, ktorí to s hraním myslia vážne, nezľaknú sa jej obtiažnosti a majú dosť trpezlivosti na jej rozsiahlosť. Primal skutočne stojí za všetky tie prebdené noci, za všetky tie trable a hádky s rodičmi, či s drahými polovičkami, za všetky tie absencie v škole, či v práci. Jednoducho je to hra za všetky prachy. Nádherné a výpravné dobrodružstvo čaká na všetkých odvážlivcov, ktorí chcú odhaliť temné záhady sveta na pomedzí života a smrti.

„Když někdo umí, tak je to umění.“