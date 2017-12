Dve nové hry podľa Pána prsteňov

5. máj 2003 o 15:53 Juraj Chrappa

Dve súperiace spoločnosti, z ktorých Electronic Arts má licenciu na hry podľa filmu Pán prsteňov a spoločnosť Vivendi, vlastniaca licenciu na knihy, nám zabezpečujú dostatok titulov zo sveta Lord of the Rings, v ktorých ožívajú hrdinovia a legendy slávneho fantasy diela.

Lord of the Rings: The Return of the King je hrou z dielne kalifornského štúdia Electronic Arts a v podstate je pokračovaním v celku úspešnej hry Lord of the Rings: Two Towers. EA chce túto lukratívnú licenciu využiť naplno a preto sa tejto hry dočkáme na všetkých možných platformách od PC až po Gameboy Advance (okrem nich samozrejme aj na PS2, Xbox, GC). The Return of the King je 3D akciou, v ktorej si môžeme zahrať za Gandalfa, Aragorna, Legolasa, Gimliho, Sama a Froda, známych to Tolkienových hrdinov. Hra vyjde na jeseň 2003 a pravdepodobne sa objaví spolu s tretím pokračovaním filmu Pán prsteňov.

Druhou spomenutou hrou od Vivendi je Lord of the Rings: Treason of Isengard, ktorá má byť pokračovaním nie veľmi kvalitnej Fellowship of the Ring. Tentokrát sa PC verzia nekoná a potešia sa iba majitelia PS2 a Xbox. Treason of Isengard by mala byť akčnou hrou, avšak s prvkami RPG takže vlastnosti hrdinov Tolkienovho diela, budete môcť postupne vylepšovať. Autori tiež sľubujú vysokú umelú inteligenciu NPC postáv pri tuhých a epických bojoch. Hry by sme sa mali dočkať taktiež na jeseň 2003.

Vivendi pripravuje ešte jednu hru podľa Pána prsteňov – stratégiu War of the Rings – viac sa o nej dočítate na inom mieste nášho webu.

Zdroje: tlačové správy,gamershell.com