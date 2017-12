Sims 2 v roku 2004

5. máj 2003 o 14:46 Juraj Chrappa

Electronic Arts práve oznámili oficiálne druhé pokračovanie k jednej z komerčne najúspešnejších hier posledných troch rokov. Simulácia reálneho života, The Sims, sa po šiestich datadiskoch (posledný The Sims Superstar vyjde každú chvíľu) a 24 miliónoch predaných origináliek, dočká úplne nového 3D spracovania s množstvom herných noviniek.

V The Sims 2 hráči po prvýkrát sprevádzajú svojich Simákov po celý život. Zažívajú s nimi najdôležitejšie udalosti v živote, ako napríklad svatbu, pričom všetky rozhodnutia ovplyvňujú ich charakter a budúce správanie. Ak svojho Sima v puberte navediete na zlé chodníčky, je veľmi pravdepodobné, že v dospelosti z neho nebude nič dobré. Každý hráč dostáva „life score“ podľa toho, ako dobre si v živote vedie jeho virtuálne dieťa.

Pokračovanie Simsov má prepracovanejšie vzťahy medzi jednotlivými Simákmi aj so všetkým, čo k tomu patrí – priateľstvá, platonické lásky, životné sklamania – to všetko veľmi dobre uvidíte aj na ich tvárach. Nový 3D engine podporuje animáciu tváre a lepšie tak vyjadruje rôzne emócií, ktoré život prináša. Výborným nápadom je pridanie DNA do hry. Ak Simáci splodia dieťa, to sa na nich výzorovo podobá a rovnako sa aj správa. Dieťa časom vyrastie a zostarne. Vy ste samozrejme pritom, vidíte jeho život ako v skutočnosti, aj s príslušným grafickým spracovaním. Ak ho necháte priveľa pozerať TV a prejedať sa pukancami, čoskoro mu narastie bruško. Naopak, ak s ním budete pravidelne navštevovať posilňovňu, bude mať svaly ako Rambo a postavu sťa model(ka).

The Sims 2 sa k nám chystajú začiatkom roku 2004. Viac informácií sa dozvieme počas E3.

Zdroj: tlačová správa