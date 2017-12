Devastation - zdevastovaný postapokalyptický FPS svet

Od pomerne neznámej vývojovej skupinky menom Digitalo k nám zavítala ďalšia z nekonečného radu akčných hier, nesúca názov Devastation. Určite ste sa na túto hru po prečítaní nášho preview aspoň trocha tešili. Je ale skutočne Devastation

5. máj 2003 o 9:56 Stano Bandzi

Od pomerne neznámej vývojovej skupinky menom Digitalo k nám zavítala ďalšia z nekonečného radu akčných hier, nesúca názov Devastation. Určite ste sa na túto hru po prečítaní nášho preview aspoň trocha tešili. Je ale skutočne Devastation tak výnimočná?

Devastation je klasická akčná hra, na ktorú sa hráč pozerá z vlastného pohľadu. Celý dej hry je zasadený do neďalekej budúcnosti v rôznych veľkomestách. V tomto svete ale vládne anarchia a chaos, absolútne všetko je zničené, rozbúrané a znečistené. Najväčšiu moc v rozvalinách má veľká obchodná spoločnosť menom Grathius, ktorá dokonca disponuje vlastnou armádou. Proti tejto nadvláde sa rozhodli so zbraňou v ruke povstať masy obyčajných ľudí a začali sa menovať jedoducho Resistance. Členom odporu je aj mladík Flynn (chudák vyzerá úplne ako Eminem) so svojimi spoločníkmi, ktorých však vyššia moc čoskoro pripraví o život. Tak si Flynn musí nájsť ďalšiu partiu spolubojovníkov.

Títo chlapíci a žienky budú sprevádzať Flynna (teda hráča) počas celej hry. Tá sa skladá z niekoľkých epizód, ktoré reprezentujú rôzne mestské oblasti. V každej je zopár samostatných levelov, po ktorých sa hra uloží a do nového levelu vhupnete s plným zdravím a novou výzbrojou, ktorú si pred každým levelom môžete zvoliť podobne ako v Soldier of Fortune. Výzbroj obsahuje skutočne veľké množstvo kúskov, väčšinou založených na reálnych súčasných zbraniach (napr. M16), ale nájdu sa tu aj extravagantné futuristické výmysly (napr. bomba–potkan :-). Navyše z každej jednoručnej zbrane môžete vlastniť naraz dva kusy, podobne ako sme to mohli kedysi vidieť v uletených hrách ako Shadow Warrior či Blood.

Zaujímavosťou je možnosť zvoliť si dva módy hry, a to arkádový a simulačný mód. Ten druhý obsahuje niektoré realistické prvky, ako napr. vychyľovanie mušky zbrane. I keď vám možno prezradím podstatnú vec z príbehu hry, myslím si, že je to nutné spomenúť. Totiž po nejakom čase v hre váš tím získa technológiu schopnú obnovovať mŕtvych bojovníkov. Hra sa teda úplne premení z klasickej 3D FPSky „choď rovno za nosom“ na hru trošku odlišného typu, typického skôr pre multiplayerové hry. Konkrétne vás hra hodí do mapy s vašou základňou a nepriateľskou základňou, každou s vlastným oživovacím zariadením a vašou úlohou je splniť nejaké vopred zadané ciele.

Grafika: 8 / 10

Digitalo si pre svoju hru kúpili licenciu na nový Unreal Engine, a s ním sa im jednoznačne podarilo dosiahnuť vysokú grafickú úroveň hry. Navyše si ho pre svoje potreby ešte modifikovali, napríklad pridali skvelý efekt odpadávania čiastočiek zo steny pri náraze guliek, na ktorý sa asi nikdy dosť nevynadívam. Kvalitné je aj osvetlenie, napríklad uchvacujúce je rozplývanie svetla pri priamom pohľade do Slnka (známy efekt najmä z leteckých simulátorov, nie však takto dokonalý). Nezaostávajú ani vysoko komplexné tiene, z ktorých sa dá presne rozoznať, aká postava alebo predmet ich vyvoláva. Na vysokej úrovni sú aj modely a textúry, i keď nie až na takej, ako napríklad v Unreale II. Ako odplata nech slúži veľmi prijateľná hardwarová náročnosť hry, ktorá je tak na úrovni UT2003, takže ani majitelia postarších "kompjútrov" nemusia vopred zúfať.

Pochváliť treba aj modely zbraní, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani counter-strikovej komunite známy SixShooter. Zase ale sa tu vyskytujú aj menej vydarené kusy (napr. M16).

Jedinou vážnejšou grafickou chybou je animácia pohybu postáv, ktorá vyzerá úplne neprirodzene. Nemôžeme však od každej hry očakávať špičkový motion-capturing.

Interface: 6 / 10

Menu hry je celkom kvalitne spracované a poskytuje všetky potrebné nastavenia. Ovládanie samotnej hry je úplne verné zažitému „halflajfovskému“ modelu, akurát jedna možnosť mi tu dosť chýbala – konkrétne kláves pre rýchlu voľbu predchádzajúcej zbrane (flashback weapon, príp. last-used weapon), ktorú v iných hrách hojne a s obľubou využívam. Ešte jednu výhradu by som mal k ovládaniu hry pomocou myši. Totiž i keď môj hlodavec sa hrdí červeným svetielkom, ktoré mu vychádza z brucha namiesto trápnej gule, v hre som sa stretol s trhaným pohybom kurzora (a starostlivo som pri tom vypol mouse smoothing), takže na veľké vzdialenosti je obtiažne presne zamieriť. Možno je to len vina nejakého môjho nastavenia, v iných hrách som však podobný jav nezaznamenal.

Hrateľnosť: 6 / 10

Jednotlivé lokácie, do ktorých sa počas hry dostanete, sú navrhnuté veľmi vkusne, so zmyslom pre detail a pomáhajú vytvárať v hre celkom kvalitnú atmosféru. Všetko, čo vidíte na obrazovke vás umocňuje v tom, že sa nachádzate v rozvalinách veľkomiest a nie u vás doma za počítačom (i keď napríklad neviem čo v takej budúcnosti roku 2075 robia nákladiaky Volvo v zánovnom stave). Avšak napriek tomu možno hrateľnosť ohodnotiť len ako priemernú. Ťažko sa mi to vysvetľuje, ale to, aký kvalitný zážitok máte z tej-ktorej hry do veľkej miery ovplyvňujú aj úplné maličkosti (napríklad to, akú silnú ranu má brokovnica, aký efekt streľby a akú dieru v protivníkovej hlave zanechá, a čo protivník po takomto zásahu urobí). Podľa takej mojej vlastnej teórie práve vyváženosť a dokonalosť takýchto a im podobných maličkostí dodáva hre „šmrnc“. A takýto šmrnc Devastation občas veľmi chýba. Napríklad hneď od začiatku ma nahnevalo, že som dlhú dobu zbieral samé pištole a keď som sa konečne tešil, že dostanem nejaký samopal, bola z toho len ďalšia pištoľ. Načo sú napríklad v hre štyri druhy pištolí?!? S rozmiestnením a sprístupňovaním zbraní počas hry sa autori mohli viacej pohrať.

Samozrejme, na hrateľnosť veľkou mierou vplývajú aj iné faktory. Dizajn úrovní by sa dal ohodnotiť ako nadpriemerný, i keď príbeh je skôr o ničom. Väčšinou vás však hra zadávaním stále nových úloch dokáže pri sebe udržať a zachovať aspoň akú-takú dávku zábavy, ktorá sa Devastation rozhodne nedá uprieť.

Multiplayer: 2 / 10

Je evidentné, že Digitalo bolo donútené odovzdať hru vydavateľovi (ARUSH ent.) v zhone a čiastočne nedokončenú. Multiplayer obsahuje strašne veľa chýb, takže hrateľným sa stáva len po updatnutí hry 66-megabajtovým patchom, ktorý hru dodatočne „dokončuje“ a obsahuje množstvo vylepšení aj čo sa týka zvukov a iných vecí v hre. Určite však uznáte, že sťahovať 66-megabajtový patch je neľudská rana pre majiteľov pomalých (a nepríjemná úloha aj pre majiteľov rýchlejších) pripojení k internetu, čo bola aj pre mňa, takže som multiplayer nemal možnosť odskúšať (v stave, v akom je v retail verzii hry je hádam nehrateľný).

Zvukové efekty: 5 / 10

Nuž, asi najpodstatnejšie zvukové efekty v takejto hre sprevádzajú streľbu. Niektoré zvuky (napr. brokovnica SPAS) sú veľmi vydarené, väčšina z nich je však bohužiaľ vydarená menej. Nadabovanie charakterov je trochu nezáživné a úrovňou skôr priemerné.

Hudba: 8 / 10

Hudbou v Devastation rozhodne neplytvali, ako tomu niekedy býva v iných hrách, v ktorých vás hudba bude len otravovať a koniec-koncov ju vypnete. V Devastation k tomu určite nebudete prinútení, pretože hudba sa objavuje presne v pravý čas, aby podfarbila atmosféru niektorých udalostí v hre. Je to akési nevtieravé industriálne techno, ktoré sa presne hodí do podobného prostredia. Niežeby bol soundtrack k hre nejakým umeleckým dielom (ako napríklad k takému Homeworldu), ale to väčšinou od počítačových hier ani nikto neočakáva.

Inteligencia & obtiažnosť: 5 / 10

Umelá inteligencia takmer všetkých nepriateľov, s ktorými sa v hre stretnete je na dosť úbohej úrovni. Je síce pravdou, že vojaci sa vedia ukrývať za rôzne prirodzené prekážky (ich najobľúbenejším úkrytom býva výbušný sud ;-) ale to ich neopravedlňuje. Nejakú spoluprácu nepriateľov absolútne nebadať a jednotlivci si často len tak niekde stoja a nič nerobia, dokonca aj keď o vás už vedia. Niekedy sa ešte vydajú za vami, ale to každý šikovnejší hráč dokáže využiť k ich neprospechu. Nijako zvlášť dobre na tom nie sú ani vaši spolubojovníci, ktorí niekedy odmietajú poslúchať zadaný príkaz, nedbajú na akékoľvek vlastné nebezpečenstvo a bezhlavo sa vrhajú do akcie. A z toho, ako často sa niekde zaseknú a odmietnu vás nasledovať, vám určite na hlave narastie nejeden šedivý vlas.

Naopak obtiažnosť hry je trocha zvýšená a teda uspokojí potreby aj náročnejších hráčov. Vybrať si môžete z troch stupňov a už aj na normal budete umierať viac než často a musíte používať svoju hlavu a najmä save a load na to, aby ste sa dostali ďalej.

Záverečný verdikt: 6 / 10

Nuž, Devastation prináša síce medzi akčné hry niektoré vlažné nové nápady, tie ho však nezachraňujú z pozície ďalšieho priemerného „šutra“. Grafické spracovanie je síce veľmi pekné, ale umelá inteligencia je na nízkej úrovni a hra má i ďalšie muchy. Je ale možné, že po inštalácii masívneho patchu sú niektoré z chýb odstránené, sťahovanie tohoto patchu však môže byť neprekonateľným problémom.