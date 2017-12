Nahrávacie spoločnosti vyvíjajú nové softvéry proti napaľovaniu

NEW YORK 4. mája (SITA) - Po tom, čo sa veľkým svetovým nahrávacím spoločnostiam prestalo dariť na súdoch, kde žalovali hudobných "pirátov", prechádzajú na novú stratégiu. Proti napaľovaniu CD-nosičov budú bojovať prostredníctvom nových softvérov. Spoločn

osti financujú výskum nových technológií, ktorých používanie by podľa niektorých právnikov mohlo byť dokonca protiprávne, informuje nedeľné vydanie denníka New York Times. Vo vývoji je napríklad drobný softvér, ktorý bez vedomia užívateľa vnikne do jeho počítača a vždy, keď sa bude snažiť sťahovať zadarmo hudobné súbory z internetu, presmeruje ho na jednu zo stránok, kde sú tieto nahrávky ponúkané za peniaze.

Vo vývoji je aj softvér, ktorý dokáže po spustení programu na sťahovanie hudby na celé hodiny znefunkčniť počítač. Na obrazovke sa objaví oznam o tom, že sťahovanie hudby je nelegálne a počítač jednoducho "zamrzne". "Je veľa vecí, ktoré môžeme robiť. Niektoré z nich sú dosť škaredé. Naším cieľom je spraviť zo sťahovania hudby zložitú a frustrujúcu činnosť," hovorí šéf softvérovej firmy Overpeer Marc Morgenstern.

Nahrávacie spoločnosti sa podujali k týmto krokom po tom, ako minulý mesiac prehrali dva súdy proti firmám prevádzkujúcim stránky, z ktorých sa dá voľne sťahovať hudba. V minulosti sa im podarilo odstrániť z internetu viaceré obľúbené služby ako Napster alebo Audiogalaxy, medzitým sa však objavilo množstvo nových tzv. peer-to-peer programov, na ktoré sú aj súdy krátke - tieto služby totiž vlastne len poskytujú informácie o tom, aké skladby majú na svojom počítači pripojení užívatelia internetu, čo vo svojej podstate nie je trestné.