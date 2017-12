Pristávací modul Sojuzu našli 500 kilometrov od pôvodne plánovaného miesta

Moskva 4. mája (TASR) Ruský kozmonaut Nikolaj Budarin a americkí astronauti Kenneth Bowersox a Donald Pettit, vracajúci sa na palube vesmírnej lode ...

4. máj 2003 o 8:08 © TASR 2003

Moskva 4. mája (TASR) Ruský kozmonaut Nikolaj Budarin a americkí astronauti Kenneth Bowersox a Donald Pettit, vracajúci sa na palube vesmírnej lode Sojuz z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), dnes pristáli v Kazachstane, ale na inom mieste ako sa pôvodne plánovalo.

Posádka lietadla, ktoré išlo hľadať pristávací modul vesmírnej lode Sojuz, ho videla v kazašskej stepi približne 500 kilometrov o pôvodne plánovaného miesta. Letci signalizovali lokalizáciu modulu. Dva vrtuľníky hneď odleteli daným smerom. Tieto informácie, získané v Kazachstane, pre AFP potvrdili pracovníci ruského Centra riadenia vesmírnych letov pri Moskve.

Kozmonautom N. Budarinovi, K. Bowersoxovi a D. Pettitovi sa však podarilo skontaktovať so záchranárskymi tímami a ubezpečili ich, že sú v dobrom zdraví. V predchádzajúcich správach AFP uvádzala dva rôzne údaje o vzdialenosti pristátia modulu Sojuz od pôvodne plánovaného miesta: najskôr 300, potom 30 kilometrov. V najnovšej správe AFP uviedla, že to bolo 500 kilometrov. Porucha v spojení nastala po pristátí predtým zdroj uvádzal pred pristátím Sojuzu: prerušilo sa spojenie medzi Centrom riadenia vesmírnych letov a kozmickou loďou. Automatický rádiový signál bol veľmi slabý na to, aby pristávací modul Sojuzu mohli vrtuľníky hneď lokalizovať, uviedli pre AFP predstavitelia zodpovedajúci za let.

Kozmonauti Bowersox, Pettit a Budarin boli na ISS od decembra minulého roku. Na Zem sa mali vrátiť už v marci, ale ich návrat sa oddialil pre katastrofu amerického raketoplánu Columbia 1. februára. Raketoplán sa začal rozpadať po vstupe do zemskej atmosféry a zahynuli pritom siedmi členovia posádky. Americký Úrad pre letectvo a kozmonautiku (NASA) potom zastavil všetky lety raketoplánov.

Ruský kozmonaut Jurij Malenčenko a americký inžinier Edward Lu prileteli na ISS 28. apríla kozmickou loďou Sojuz. Na ISS majú byť šesť mesiacov.

Vesmírne lode Sojuz sú v súčasnosti jediným dopravným spojením medzi Zemou a ISS.

4 20 roi