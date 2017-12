Berušky 2 – zapečieme šedú kôru mozgovú

Každý máme iné problémy, aj keď väčšinou to všetko priamo alebo nepriamo súvisí s nežnejším pohlavím :). České Berušky (u nás lienky) sú výnimka. Ich cieľom nie je samička s fakt dobrými bodkami, ale portál, ktorý ukončí level. Ako im to ide, sa dozviete

3. máj 2003 o 10:53 Michal Andris

z nášho prvého stretnutia.

Pred časom vydaný prvý diel mal nesporne svoje kvality, ku ktorým patril aj fakt že sa jednalo o freeware. Možno aj vďaka tomu mal pomerne veľký úspech a obľubu u hráčov. Chlapci z Anakreonu sa teda rozhodli potešiť hráčsku obec druhým dielom a my sa poďme pozrieť čo si pre nás pripravili.

Prvý najdôležitejší fakt, ktorý vôbec nesúvisí s kvalitou hry je, že už to nebude zadarmo. Máme tvrdý kapitalizmus a tak sa asi nie je čo čudovať. Aj vývoj hry niečo stojí a niekto to musí zatiahnuť. Ale teraz už k samotnej hre.

Asi najvýraznejšou zmenou je prechod do 3D prostredia. Klasicky to má dvojitý efekt – zlepšenie grafiky, zníženie prehľadnosti. Uznávam, že dnes sa na hry musí dať pozerať, ale špeciálne pri logických hrách je veľmi dôležitý prehľad. Pri jednoduchších leveloch to problém nie je, ten nastáva až pri úrovniach, ktoré má podľa Anakreonu problém dohrať aj samotný autor. V prvom diely ste všetko videli zhora, uvažovalo sa veľmi príjemne. Teraz musíte zoomovať a otáčať kameru a celkovo už nemáte taký prehľad nad situáciou. Vôbec tomu nepomáha podivne vyriešené ovládanie kamery. Ak chcete scrollovať, nevedno prečo, vám nestačí ísť kurzorom na okraj obrazovky, ako to funguje už snáď všade, ale musíte ešte aj zatlačiť Shift. A keď už sa autori rozhodli pre používanie kláves, mohli ostať pri jednej. Na otáčanie kamery ale potrebujete Ctrl. Samotné lienky sa ovládajú veľmi príjemne pomocou smerových kláves.

Po zvládnutí ovládania na vás čaká 100 novučičkých levelov, od najjednoduchších až po také, s ktorými ako som už spomenul má problémy aj sám autor. Neviem či to je pozitívum, ale pre ortodoxných rozmýšľačov určite. Z demoverzie mám ale trošku ponurý pocit, pretože všetky levely sú akési tmavé a problém nie je v tom, že by som si nevedel pridať jas. Nezaškodilo by trošku viac pestrosti, keď už máte stráviť hodiny pri riešení hlavolamu odohrávajúcom sa na jednej obrazovke, nie je od veci keď na vás hra pôsobí pozitívne. Mňa skôr uspávala. Našťastie v pozadí hrá celkom príjemná hudba, takže som ostal pri vedomí...

Hlavnou náplňou ostalo posúvanie drevených krabíc všetkými smermi v tom správnom poradí, sem tam sa objaví TNT, pribudli výťahy, voda... Logicky orientovaní jedinci sa majú na čo tešiť, 3D prevedenie je len otázka zvyku. Uvidíme, či sa niečo ešte zmení na ovládaní kamery, v každom prípade sa nám tu rysuje kvalitná logická hra.

Aj vy si môžete vyskúšať demo z hry, ktoré má 74 Mb. Nájdete ho na stránkach tvorcov.