Kengura zbiera v Španielsku staré mobily

Španielske ministerstvo pre ochranu prírodného prostredia odštartovalo kampaň za recyklovanie mobilných telefónov. Maskot kampane je kengura Tragamovil, ktorá

31. júl 2001 o 11:12 pte

Španielske ministerstvo pre ochranu prírodného prostredia odštartovalo kampaň za recyklovanie mobilných telefónov. Maskot kampane je kengura Tragamovil (na obrázku), ktorá zbiera staré mobilné telefóny do svojho vačku. Za prvý rok chce minister Jaume Matas zozbierať 100 ton starých prístrojov. Momentálne sa v Španielsku používa 17 miliónov mobilných telefónov. Tri milióny z nich sú už zrelé ísť do zberu. Španielske ministerstvo pre ochranu prírodného prostredia tak chce zabrániť tomu, aby staré mobily skončili jednoducho medzi odpadom a znečisťovali prírodné prostredie. Autobus Tragamovil navštívi všetky španielske mestá, ktoré majú viac ako 50 000 obyvateľov. Súčasne bolo zriadených vyše 300 zberní po celom Španielsku. Zozbierané prístroje poputujú do závodu na recykláciu v meste Bilbao. Tam oddelia od samotného telefónu vysoko jedovaté akumulátory, ktoré budú spracované osobitne. Zvyšok materálu by sa mal použiť na výrobu nových telefónov.