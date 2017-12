Športová Harry Potter: Quidditch World Cup vo vývoji

30. apr 2003 o 20:02 Juraj Chrappa

Ďalšia Harry Potter hra od Electronic Arts nebude akčná skákačka, ako to bolo v prípade úspešných Harry Potter and the Sorcerer’s Stone a Harry Potter and the Chamber of Secrets, ale športová hra v ktorej hrajete obľúbenú hru všetkých kúzelníkov a čarodejníc – Quidditch.

V medzinárodnom svetovom šampionáte tohoto „športu“ si môžete vybrať jeden profesionálny tím, za ktorý chcete hrať. Na výber sú reprezentácie USA, Bulharska, Severanov, Anglicka, Japonska, Francúzska, Nemecka a Austrálie. Každá národnosť má vlastné uniformy, domáce štadióny ako aj jedinečné výhody oproti ostatným, takže máte možnosť taktizovať a vyberať najvhodnejšiu stratégiu. Hra tiež obsahuje rebríček najlepších tímov, po ktorom postupujete stále vyššie, podľa toho ako sa vám darí vyhrávať. Harry Potter: Quidditch World Cup je takisto prvá Harry Potter hra, ktorá okrem singleplayeru ponúkne hráčom aj hru po sieti pre viacerých hráčov.

Na hre pracuje ten istý tím, ktorý vytvoril obe Harry Potter hry, na trh by sa mala dostať túto jeseň.

Zdroj: tlačová správa