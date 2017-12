Pokračovanie Need for Speed pod názvom Underground

30. apr 2003 o 18:57 Juraj Chrappa

Spoločnosť Electronic Arts oznámila ďalšie pokračovanie ich závodnej série Need for Speed. Hra s podnázvom Underground by mala obsahovať revolučný efekt dávajúci hráčom pocit vysokej rýchlosti, ktorý bol vyvinutý filmovým expertom nominovaným na Oscara. Okrem toho hra obsahuje celú dvadsiatku licencovaných, “najsexi” áut sveta (Mitsubishi Motors, Subaru, Toyota atď.) ktoré sú plne upravovateľné. Jazdením a vyhrávaním závodov odohrávajúcich sa najmä v mestách, získavate peniažky na ich vylepšovanie-tunovanie komponentami od známych tuningových firiem ako AEM, Audiobahn, Bilstein, Dazz Motorsport a mnoho ďalších. Need for Speed Underground je oznámený pre PS2, GC, Xbox a GBA. O PC verzii nepadlo zatiaľ ani slovo.

Zdroj: tlačová správa, businesswire.com