Ghosthunter – lovec duchov pod vianočný stromček

V týchto dňoch Sony oficiálne ohlásila, že ich vývojárske štúdio Cambridge pracuje na akčnej adventúre Ghosthunter. Štúdio je vám určite známe z dôb PSX kvalitnou sériou Medievil a solídnou C-12, no vlastníkom konzoly PlayStatio

30. apr 2003 o 17:48 Milo Gracík

Sony že ich na Ghosthunter. je z a no PlayStation 2 sa do pamäti vrylo ohnivými písmenami Primal. A práve na engine tohto prekrásneho filmového príbehu s excelentným vizuálnym spracovaním je postavený aj

Ghosthunter sleduje dobrodružstvá Lazara Jonesa, tvrdého policajta z Detroitu, ktorý sa riadením osudu stal lovcom nadprirodzených stvorení, ghosthunterom. Behom rutinnej kontroly pozemku opustenej strednej školy, kde sa kedysi odohral doposiaľ neobjasnený brutálny masaker, Lazarus a jeho partnerka Anna Steel natrafia na skryté laboratórium profesora Petra Richmonda zaoberajúceho sa výskumom duchov. Nevedomky však vypustia haldu smrteľných prízrakov a nadprirodzených príšer, ktoré začnú pustošiť svet. Čo však čert nechcel a Mr. Murphy si prial, stane sa to najhoršie, čo sa stať mohlo. Jeden z voľných duchov unesie Annu Steel. Našťastie však druhý duch sa vtelí do Lazara, čím ho obdarí druhým zrakom, ktorý mu umožňuje nahliadnuť do sveta mŕtvych.

A tu sa začína epická výprava Lazara Jonesa za záchranou svojej parťáčky. Cesta strašidelným svetom, ktorej Lazarus loví a chytá duchov, zatiaľ čo pátra po Steelovej, Dr. Rmondovi a predovšetkým po stvorení, ktoré má na svedomí nevyriešené vraždy na inkriminovanej strednej škole. Kruh histórie sa uzatvára, had osudu si žerie vlastný chvost. Temná atmosféra a štýlový príbeh upútajú a do hry vtiahnú nielen hororových fanov, ale i bežných hráčov, pre ktorých je hororový žáner zatiaľ lákavou panenskou tepnou pulzujúcou vábivou krvou. Tým všetkým Ghosthunter ponúkne rozsiahly nadprirodzený svet plný akcie, plíženia a objavovania s fantastickým vizuálnym spracovaním. (pozn. Grófa Drakulu: "Už stáročia som nevidel nič tak šialene nádherne ponuré.")

Podľa tvrdenia prezidenta SCEE Chrisa Deeringa projekt Ghosthunter ťaží z technických možností PS2 maximum, s cieľom dosiahnuť nevídanú kombináciu filmovej grafiky a zvuku, pričom spolu s prepracovanými charaktermi postáv a pôsobivým príbehom bude ponúkať dokonalý filmový zážitok, ktorý plne zachytáva esenciu atmosféry žánru akčného hororu. Samozrejme, keď tento titul je jedným z tohtoročných trhákov , budú si môcť Ghosthuntera exkluzívne vychutnať iba majitelia n 2. Neviem ako vy, ale ja som si viačný darček vybral už tera, a to ešte pred odtajnením utaných trhákov E3.

Zdroj screenshotov: gmeinfowire.com