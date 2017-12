Championship Manager 4 - pokračovanie ako sa patrí

Tento rok sa nový diel futbalového manažéra Championship Manager trochu oneskoril. Dôvod bol jednoduchý – Sports Interactive pripravovali nielen update databázy hráčov, ako tomu bolo po minulé roky, ale tvorili úplne novú hru. Ako splnili svoju ú

30. apr 2003 o 14:49 Martin Čulen

Ak ste už niekedy hrali Championship Managera, môžete tento úvod vynechať a rovno prejsť k hodnotiacej časti. Championship Manager 4 je totižto o tom istom ako jeho predchodca – na začiatku hry si vyberiete klub, ktorému chcete šéfovať(alebo skôr ho budete menežovať) a ligy, o ktorých chcete mať podrobné informácie – vyberáte si z líg 39 krajín (!!!) - spolu je tu vyše 80 súťaží. Začínate v lete 2002. Majitelia klubu vám dajú nejakú úlohu (napríklad dostať sa do pohárovej Európy, záchrana pred zostupom do nižšej ligy...) a vašou úlohou je tento cieľ splniť. Ak nesplníte, dostanete vyhadzov. Ak si vybudujete dobrú reputáciu, možno vás najme iný, väčší klub. Funguje to presne ako v reálnom svete. V klube kontrolujete skoro všetko – nákupy a predaj hráčov, ich tréning, kontrolujete aj vaše „béčko“, prípadne mládežnícky výber. Niečo z toho môžete prenechať aj svojmu asistentovi – o tom viac v hodnotiacej časti.

S celým svetom komunikujete pomocou správ. Informujú vás o všetkom, čo sa okolo vás deje. V správach sa často vyskytujú odkazy na hráčov, resp. kluby, o ktorých sa v nich píše – ak píšu o Patrikovi Kluivertovi, len si kliknete na jeho meno a hra vás presunie na jeho obrazovku. Inak povedané, klasický hypertext. Všetci hráči (a aj tréneri a podobný personál) sú uložení vo veľkej databáze, v ktorej môžete pekne vyhľadávať pomocou ľahko voliteľných kritérií. Pri hľadaní vhodných hráčov vám pomôžu aj skauti, ktorým zadáte, kde majú hráčov hľadať. Každý hráč má asi tridsať atribútov, ktoré popisujú jeho fyzickú formu, psychiku a technické zručnosti. Tie sa môžu správnym tréningom zlepšovať (a nesprávnym zhoršovať). Napríklad fyzická forma dlhodobo zraneného hráča je veľmi zlá, takisto sa zhoršuje aj u veľmi starého hráča, alebo u hráča ktorý má nedostatočnú zápasovú prax. Hlavnou zložkou celej hry sú futbalové zápasy. Hra veľmi realisticky vypočíta priebeh zápasu a informuje vás o ňom prostredníctvom textu alebo aj graficky (bližšie v hodnotiacej časti). Každý hráč dostane za svoj výkon hodnotenie od 1 do 10 a vy si môžete podľa neho a pomocou štatisík zo zápacu urobiť obraz o jeho výkone. Všetko sa tu odohráva ako v skutočnosti, konajú sa majstrovstvá európy, sveta a podobne.

Táto hra je príliš komplexná na to, aby sa dala popísať na pár riadkov a preto radšej odporúčam zahrať si aspoň demo, ktoré sa dá stiahnuť na stránkach Sports Interactive – www.sigames.com.

Grafika: 8 / 10

Hra vyzerá oveľa lepšie ako jej predchodcovia – teda graficky sa (konečne) dotiahla na konkurenciu. Nový engine podporuje skiny. Ak vás teda omrzí vzhľad Championship Managera, nie je žiaden problém ho zmeniť. Taktiež novinkou je podpora rozlíšení 1024 x 768 a vyšších a 32 bitových farieb. Hra sa samozrejme dá spustiť aj v okne a na celú obrazovku. K tomuto sa viaže jedna chybička – hra v celoobrazovkovom režime nepodporuje viac ako 85 Hz. To je v súčasnosti dosť málo, dnešné monitory sú schopné omnoho lepších výkonov. Ak si chcete chrániť svoje oči a hrať napríklad v 100 Hz, musíte si spustiť Championship Manager v okne.

Novinkou je zobrazenie zápasu prostredníctvom textových správ, ale aj pomocou 2D grafiky. Toto zobrazenie je však naozajstným prínosom k hrateľnosti, na rozdiel od predchádzajúcich pokusov s 3D grafikou u konkurencie. Tieto pokusy boli len pozlátkom hry, ktoré sa využívali len pri prezentáciách. Ale u Championship Managera 4 je to iné – 2D pohľad je len grafickým zobrazením vypočítaného priebehu zápasu. Pomocou neho môžete odhaliť slabiny vašej taktiky a hráčov. Vidíte takmer každý detail hry, či lopta letí oblúčikom alebo priamo, prudko alebo pomaly, vysoko či nízko. A prečo zvolili autori 2D namiesto dnes tak rozšíreného 3D? Napadajú ma len dva dôvody – 2D pohľad je prehľadný a harwarovo nenáročný oproti 3D. Ale pravdu povediac, ak v Championship Manager 5 bude 3D zápas spracovaný rovnako kvalitne, nebudem proti ;). Celkovo považujem túto inováciu za prínos, ak sa niekomu nepáči, môže zostať pri klasickom textovo spracovanom zápase.

Interface: 8 / 10

Inštalácia je bezproblémová a rýchla. Prvé spustenie hry môže byť s malými problémami... Tie som načrtol v predchádzajúcom odseku. Interface v hre je veľmi podobný tomu z predchádzajúcich ov série. Pri prvom pohľade si určite pomyslíte, že autori sa riadili heslom: „Načo meniť to, čo je dobré?“ a pokúsili sa vytvoriť prakticky rovnaký interface, aký bol v predchádzajúcich Championship Manageroch. To je pravda len z časti. Podarilo sa im vytvoriť interface, ktorý akoby z oka vypadol tomu prechádzajúcemu. Tým pádom, ten kto už hral Championship Managera, zvykne si za pár desiatok minút aj na toto ovládanie.

Nového spracovania sa dostalo oblasti transferov hráčov. Je tu oveľa viac možností – do ponuky za hráča môžete pridať napríklad percento z budúceho predaja hráča, prípadne rozložiť splátky časti sumy na jeden rok a podobne. Takisto ponúknutie kontraktu hráčovi je rozšírené o viaceré možnosti – napríklad pravidelné ročné zvyšovanie platu.

Úplne prepracovaný je tréning hráčov – tu si môžete naplánovať tréning celého tímu, skupiniek hráčov, alebo jednotlivcov do posledných detailov. To znamená že máte k dispozícii asi dvadsať druhov tréningov, ktoré rozplánujete na celý týždeň, pričom na každý deň máte k dispozícii tri tréningy. Nebojte sa, tie základné druhy tréningov sú prítomné (tréningy pre predsezónne obdobie, obdobie bez zápasov atď...).

Ďalšou oblasťou je komunikácia s médiami – tu vás zo začiatku hra určite prekvapí svojimi možnosťami, tie však časom zovšednia. Novinkou je napríklad možnosť pochváliť, respektíve, skritizovať hráča, podľa jeho výkonov v posledných zápasoch a tak zvýšiť jeho morálku.

Vylepšená je aj funkčnosť vyhľadávania hráčov. Konečne bola pridaná možnosť zadať presný interval veku hráča (teda ak hľadáte hráčov len medzi 22. a 24. rokom života, teraz je to možné, predtým tak neo).

Možno stojí za zmienku malé spomalenie ovládania oproti predchádzajúcemu enginu – to sa asi zlepší len zvýšením frekvencie môjho procesora ;). Táto hra je veľmi náročná na výkon procesora a disku. Nie je to až také prekvapivé – po dvoch herných rokoch veľkosť savu dosahuje 250Mb. Všetko záleží od množstva líg, ktoré si na začiatku aktivujete – odporúčam sa pridržiavať rád, ktoré vám hra vypíše pri výbere líg.

V ovládaní sa však nájde zopár drobných chýb, ktoré nie sú veľmi závažné alebo iritujúce, ale predsa tu sú. Aby som uviedol príklad – chýba mi, medzi inými, podrobnejšie nastavenie správ, ktoré sa vám majú zobrazovať. A sú tu niektoré ďalšie, ktoré tu nebudem rozpisovať, každý si ich nájde sám... Tieto malé chybičky stáli Championship Manager 4 jednu hviezdičku – udeľujem mu štyri.

Hrateľnosť: 10 / 10

Hrateľnosť je doménou Championship Managera 4. Môžete sa piplať v tisíckach tabuliek, naplánovať si krok do posledného detailu – toto je hra pre vás. Ak vás tieto veci až tak nebavia, nevadí. Váš asistent sa o všetko postará za vás. Čo všetko dokáže? Dokáže vybrať hráčov pre najbližší zápas, dokáže sa postarať o celý tréningový program mužstva atď. Jednoducho vás dokáže odbremeniť od veľkého množstva drobností, ktoré robia z Championship Manager 4 hru pre fanatikov.

Multiplayer

Priznám sa vám, že multiplayer som nevyskúšal a pravdu povediac ma v tomto žánri ani neláka. Hrať môžete na internete alebo na lokálnej sieti – podmienkou je protokol TCP/IP.

Zvukové efekty: 4 / 10

Tie sú mizerné. Vyskytujú sa iba počas zápasu a obmedzujú sa na potlesk/bučanie divákov, prípadne iné prejavy tribún na dianie na hracej ploche. Asi by to malo vytvárať atmosféru, ale mňa to skôr otravovalo a preto som tieto zvuky hneď vypol a dávam im dve hviezdičky.

Hudba

Tu bude hodnotenie veľmi jednoduché – hudba nie je žiadna. Tiež by som chcel poznamenať, že kategórie zvukové efekty a hudba nemajú žiadny vplyv na záverečné hodnotenie.

Inteligencia & obtiažnosť: 10 / 10

Model futbalu, ktorý vy Sports Interactive je úžasný. Chybičky sa samozrejme nájdu napríklad minule môj brankár vyrobil neskutočný kiks, kvôli ktorému dostalo mužstvo gól. Ale ktorý hráč chyby nerobí? Takže inteligenciu by som zhodnotil výbornú. Obtiažnosť je dosť vysoká, ale môžete ju ovplyvniť výberom klubu na začiatku hry. Špičkové kluby sú bohaté a majú výborných ale tiež majú veľmi vysoké nároky a aj kratšiu sériu prehier trestajú vyhadzovom. Menšie kluby majú financií menej, tiež majú menšie náy na výkonnosť. Záleží len na vás, čo si zvolíte...

Záverečný verdikt: 9 / 10

Championship Manager 4 je výborný následník svojho staršieho súrodenca. sa výborne zhostili úlohy prepracovať starého dobrého Championship Managera, obliecť ho do nového kabátu. Pridali nové možnosti, vylepšili všetko, čo dalo. Bohužiaľ zopár chýb im uniklo, a preto Manager 4 dostáva štyri a pol hviezdičky.

Poznámka: Na záver upozorním čitateľov, že hru som recenzoval z verzie 4.03, teda mal som na hru aplikovaný patch. Odrčam to každému hráčovi..