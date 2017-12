Nokia 7250

30. apr 2003 o 14:15

Úplná špecifikácia



Veľkosť

Hmotnosť: 92 g (s Li-Ion batériou)

Rozmery: 105 x 44 x 19 mm, 73 cm3

Displej

Vysoké rozlíšenie, pasívna matrica farebného displeja podporuje 4096 farieb, v rámci 128x128 pixelov

Až 8 riadkov (Latinka) / 6 riadkov (Čínsky) u zobrazenej správy

Nastaviteľná kontrola jasu displeja

Funkcie pamäte

Nasledujúce funkcie používajú spoločnú pamäť, ktorá je závislá na množstve dát pre danú položku a spoločnej pamäti dostupnej v tom čase v Nokia 7250:

Telefónny zoznam (až do 300 záznamov)

SMS (až do 150 textových správ alebo 50 Obrázkov/zlúčených správ)

Pevné vyzváňacie tóny (11 nastavených, neodstrániteľné)

Poznámky v kalendári (až do 250 záznamov)

Zoznam úloh (až do 30 záznamov)

Nasledujúce funkcie zdieľajú spoločnú pamäť 725 kB: *

MMS správy (max veľkosť 45 kB na MMS správu)

Vyzváňacie tóny v Galérii (20 nastavených, všetky odstrániteľné)

Obrázky (10 nastavených, až 35 priemernej veľkosti obrázku 10 kB)

Aplikácie Java™ (3 nastavené, až 6, max. veľkosť na aplikáciu 64 kB)

Posielanie správ

Posielanie textových správ : spájane SMS, posielanie a príjem do 3 správ, (450) 160+145+145 znakov, v Unicode 70+63+63 na správu.

Prediktívne vkladanie textu: podpora pre najfrekventovanejšie európske jazyky.

Šablóny: rýchle a ľahké posielanie vopred definovaných správ.

Posielanie obrázkových správ: posielanie grafiky s textom na iné kompatibilné telefóny. 10 vopred definovaných obrázkov v telefóne, 5 prázdnych na stiahnutie, všetky vymeniteľné.

Posielanie Multimedialnych správ: prijímanie odkazov obsahujúcich text, audio súbor a obrázok, ktorý môže byť uložený ako tapeta a vyzváňací tón; posielať a preposielať správy obsahujúce obrázky a text na iné kompatibilné telefóny.

Mobilný Chat (rozhovor): založený na štandardných SMS. Všetky predchádzajúce napísané správy od oboch osôb sú viditeľné na obrazovke. Chat správy nie sú uložené na SIM karte.

Vyzváňacie tóny

21 polyfonických a 10 monofonických tónov vopred nainštalovaných

Vopred nainštalované aplikácie Java™

Prevodník II (Mena, oblasť, dĺžka, hmotnosť, teplota atď. konverzie).

Hry: Tripple pop a Bounce.

Všetky aplikácie sú odstrániteľné užívateľom.

Správa hovorov

Zrýchlená voľba: až pre 9 mien (kláves 1 je vždy vyhradený pre hlasovú poštu)

Opakovaná voľba posledného čísla zo zoznamu volených čísel (kláves pre volanie vyvoláva zoznam volaných hovorov).

Automatická opakovaná voľba (maximálne 10 pokusov).

Automatický príjem hovoru (funkčný iba so súpravou headset, alebo súpravou pre montáž do auta).

Tiesňové volanie na číslo 112 bez SIM karty a uzamknutou klávesnicou telefónu .

Ohlásenie čakajúceho hovoru, pridržanie hovoru, presmerovanie hovoru, meranie dĺžky hovoru.

Automatická a ručná voľba siete

Uzatvorená užívateľská skupina.

Pevná voľba čísla, umožňuje volať len na vopred definované čísla.

Funkcie telefónu

Vizuálne provokujúci dizajn

Integrovaný digitálny fotoaparát

MMS (posielanie Multimedialnych správ)

Troj - pásmový svetový telefón - pracuje v troch sieťach na piatich kontinentoch

SyncML

Stiahnuteľné osobné aplikácie cez technológiu Java™.

GPRS (General Packet Radio Service)

HSCSD (High Speed Data)

WAP 1.2.1 Prehliadač (prostredníctvom GRPS alebo CSD)

Stereo FM rádio

Handsfree reproduktor

Nastaviteľné a časové profily

Polyfonické vyzváňacie tóny

Tapeta: celo obrazovkový farebný obraz

Meniteľné farebné schémy

Šetrič obrazovky: digitálne hodiny

Hodiny a budík

Kalkulačka, prevodník mien

Stopky, odpočítavacie hodiny

Možnosti spojenia s: IR a kábel

Troj-pásmova prevádzka

Siete EGSM 900, GSM 1800 a GSM 1900. V Európe, Afrike, Ázii, Severnej a Južnej Amerike.

Automatické prepínanie medzipásmami.