Max Payne 2 až v roku 2005

30. apr 2003 o 2:16 Juraj Chrappa

Ako informovala finančná sekcia internetového portálu yahoo.com, vývojárska spoločnosť Rockstar (Grand Theft Auto), patriaca pod bohaté krídla Take-Two Interactive pracuje v súčasnosti na 10 nových tituloch, pričom iba dva z nich boli zatiaľ oznámené. Sú nimi Manhunt akčná hra inšpirovaná filmom The Fugitive a hra The Warriors, dráma jedného gangu založená na filme z roku 1979.

Dátumy vydania sú stanovené nasledovne. Manhunt by mal vyjsť už v októbri, The Warriors ako aj pripravovaný Max Payne 2 až v prvej polovici roka 2005.

Zdroj: gameguru.box.sk