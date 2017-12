Datadisk k Heroes of Might and Magic 4: Winds of War CZ v obchodoch

29. apr 2003 o 20:46 Juraj Chrappa

Písmo: A - | A + 0 0 Už druhý datadisk, pod názvom Heroes of Might and Magic 4 CZ: Winds of War, k obľúbenej fantasy turn-based stratégii (najlepšia turn-based stratégia za rok 2002 podľa čitateľov HRY.SME.sk – pozri anketu) sa 2. mája dostáva do obchodov. Vďaka spoločnosti CD Projekt v kompletne lokalizovanej českej verzii. Datadisk Winds of War obsahuje: 45 nových samostatných scenárov (z toho 20 vytvorených hráčmi)

6 nových kampaní

3 nové originálne príšery v čele s obrovským megadrakom

šesť nových liahní príšer

upravený a rozšírený editor kampaní (obsahuje prispôsobovateľnú grafiku objektov)

úplne novú hudbu

novú dejovú líniu obsiahnutú v kampaniach Zdroj: tlačováspráva