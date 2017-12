Multiplayerová akcia z druhej svetovej od autorov Half-Lifu je gold

28. apr 2003 o 19:15 Juraj Chrappa

Valve Software ktorí nedávno šokovali herný svet oznámením pokračovania Half-Lifu, ktorý by mal vyjsť už tento rok v septembri, pracujú súčasne aj na iných projektoch. Keďže sú multiplayerové akcie z druhej svetovej viac než obľúbené, čo potvrdzuje aj úspech konkurenčného Battlefield 1942, čoskoro sa dostane medzi hráčov tímová hra, pôvodne mod k Half-Lifu (podobne ako Counter-Strike), Day of Defeat. Hra samozjreme beží na vylepšenom engine materskej hry. Day of Defeat je hotový, vyjsť by mal v máji.

Hráči sa môžu vžiť do kože vojakov Spojeneckých síl alebo Dohody a bojovať dôležité bitky na západnom fronte. Medzi úlohy ktoré môžu hrať patrí snajper, pešiak, guľometčík, seržant, rifleman, a vybavení sú samozrejme autentickými zbraňami. Hrať sa bude na 15 multiplayerových mapách, z toho 10 je úplne nových.

Viac screenshotov...

Zdroj: tlačová správa