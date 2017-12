Star Wars Rogue Squadron III: Rebel Strike odhalený

28. apr 2003 o 18:11 Milo Gracík

Tohtoročná výstava E3 je už skoro za dverami a svetové vývojárske domy sa frenetickým tempom predháňajú v odtajňovaní vyvíjaných hier pre budúcu hernú sezónu (t.j. do budúcoročnej E3). Ani známa LucasArts nechce zostať pozadu, o čom svedčí nielen odtajnený multiplatformový simulátor Secret Weapons: Over Normandy ale i nedávno potvrdený vývoj už tretieho pokračovania arkádovej strieľačky z prostredia Hviezdnych Vojen – Rogue Squadron. Všetci priaznivci Star Wars strieľačiek odohrávajúcich sa v dobe originálnej trilógie už zbystrili pozornosť, pretože im určite neušiel ostatný titul z tejto série Rogue Squadron 2: Rogue Leader, ktorý bol jednou z najúchvatnejších hier sprevádzajúcich štart konzoly GameCube. A tiež Rogue Squadron III si užijú iba majitelia tejto konzoly, pretože sa jedná o ďalší z rady exkluzívnych titulov ONLY ON GameCube. Všetci Star Wars fanovia teraz vkladajú nádej do rúk vývojárom z Factor 5, zodpovedným aj za všetky predchádzajúce časti. Najdôležitejšou novinkou sa zdá byť - v sérii po prvýkrát - podpora multiplayeru. Už o pár týždňov, po skončení E3, budeme o tomto trháku vedieť istotne viac.

Zdroj: ign.com