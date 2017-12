Nintendo na E3: Pikmin 2, Mario Kart, Wario World...

28. apr 2003 o 17:55 Milo Gracík

E3 sa už blíži míľovými krokmi a množstvo prestížnych herných firiem otvorilo samostatné internetovské stránky s prezentáciou E3 hier. Nedávno sa k nim pripojil aj taký gigant akým je Nintendo, ktorý na výstave v polovici mája v Los Angeles predstaví, okrem iných, potencionálne blockbustery z vlastnej produkcie ako Pikmin 2, Mario Kart, či Wario World. So súčasnými ONLY FOR NGC hitmi ako Metroid Prime, či Legend of Zelda sa GameCube stáva vážnym konkurentom PlayStation 2. Aj keď kvantitatívne drasticky zaostáva, kvalitou exkluzívnych titulov (a nielen ich) sa PS2 môže smelo postaviť. A to ani nehovorím o pripravovanom pokračovaní Metroid Prime, či nových inkarnáciách legiend ako Rogue Leader 3, Resident Evil 4 alebo Super Mario 2. Keď k tomu ešte prirátame pseudo-exkluzívne bomby od Capcom-u, napr. P.N.03, Dead Phoenix, či Killer 7 a definitívne najnižšiu cenu konzoly zo svätej trojky, vychádza nám skutočne fantastická herná mašinka pre herných gurmánov. Nadšencov môže schladiť mizivá šanca získať tieto titulu na Slovensku, no Rakúsko a Čechy tieto problémy hravo riešia.

Zdroj: tlačová správa