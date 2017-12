X–Men Legends - mutanti v RPG

28. apr 2003 o 16:35 Milo Gracík

Activision oficiálne ohlásili vývoj novej hry založenej na populárnom tímovom superhrdinskom komixe vydavateľstva Marvel. Jedná sa o už populárnych X-Menov s viac než 40 ročnou históriou, ktorí sa tento rok dočkali aj svojho druhého filmu (onedlho aj v našich kinách). Po nedávno vydanej bojovke X-Men: Next Dimension a na trh práve prichádzajúcej rubačky X2: Wolverine’s Revenge je to už tretia X-Menovská hra od Activision v poslednej dobe a to už ani nespočítam, koľká hra celkovo to už je založená na licencii od Marvela. Ale vráťme sa k legendám o mutantoch, za ktorých vývoj sú zodpovední profíci z Raven Software.

Tentoraz nepôjde o nejaké bezhlavé zúrivé bojovanie, aj keď rýchlej akcie si určite užijeme viac než dosť. X-Men: Legends je totiž akčné RPG, v ktorom ovládate partičku kladných mutantov X-Menov v boji proti neprebernému množstvu zmutovaných zlých hošanov všeobecne prefláknutých z komixových stránok, ako napr. Magnetovo bratstvo mutantov (Brotherhood of Mutants), či proti X-Menovskí robotickí Strážcovia (Sentinels). Vo vašom tíme sa bude nachádzať niekoľko vybraných mutantov z viac než pätnástky dostupných X-Menov, každý s unikátnou super schopnosťou, za všetkých spomeniem aspoň také známe mená ako Wolverine, Cyclops, Storm, Colossus, Gambit, Beast, či Nightcrawler.

RPG prvok je zastúpený vývojom schopností vašich mutantov, či naučením nového bojového štýlu, samozrejme v závislosti od úspešne splnených misií. Niektorí z nich sa viac hodia na precíznu elimináciu, iní na infiltráciu, ďalší si hravo poradia s tuctom protivníkov naraz. A práve na tom, akých mutantov do svojho tímu vyberiete, s akými super schopnosťami hodiacimi sa na danú misiu a nakoniec ako zosúladíte ich vzájomnú spoluprácu, na tom všetkom bude závisieť úspech, či neúspech misie. Medzi vašimi mutantmi sa budete môcť kedykoľvek prepnúť a kontrolovať tak priamo realizáciu citlivých úloh a kritických situácií. Nadôvažok by mal byť do hry implementovaný aj multiplayerový kooperatívny režim až pre štyroch hráčov, samozrejme nebude chýbať ani deathmatch, štýlovo sa odohrávajúci v slávnej X-Menovskej Danger Room.

Hra sa objaví na trhu až niekedy budúci rok a to na všetkých Next-Gen konzoliach. Fanúšikovia X-Menov sa zatiaľ môžu vytešovať z ostatných, vyššie spomínaných X-Menovských hier.

Zdroj screenshotov: ign.com