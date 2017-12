TOCA Race Driver - skroťte svojho oceľového tátoša

Pre hráčov obľubujúcich naháňanie sa po okruhoch na štvorkolesových tátošoch, pripravil výrobca povestný kvalitnými závodnými hrami, Codemasters, najnovšiu hru. Je to nepriame pokračovanie veleúspešnej série TOCA Touring Cars pod menom TOCA Race Drive

28. apr 2003 o 15:13 Stano Bandzi

Pre hráčov naháňanie sa po okruhoch na kvalitnými Je to pokračovanie série TOCA pod menom Race Driver (prípadne Pro Race Driver v US verzii).

Ak patríte medzi milovníkov hier s tématikou motoršportu, špeciálne tých, ktoré sa snažia o simuláciu reálneho závodenia, určite ste sa už v živote s hrou TOCA stretli. Ono síce TOCA nebola tou úplne najrealistickejšou simuláciou, ale od akčného poňatia pretekov ála Need for Speed mala veľmi ďaleko. V novej hre r (ďalej TRD) vám však udrie do očí hneď niekoľko podstatných zmien. Ako prvé stoji za povšimnutie, že TRD už nie je čisto britsky orientovanou hrou, teda okrem samotnej série TOCA tu nájdeme aj množstvo iných podujatí na množstve iných okruhov po celom svete, s množstvom rôznych automobilov. Treba podčiarknuť slovo množstvo , pretože to je vskutku úctyhodné. Dávno sú preč tie časy, keď sa nad hrou obsahujúcou dokopy 5 okruhov a 6 áut nikto nepozastavil. Doba sa zmenila, a s ňou nám TRD prináša celkovo 24 rôznych oruhov (dokopy je však všetkých variácii 27) a vyše tridsiatky pretekárskych mašín. Medzi okruhmi nájdete takmer všetky známe trate, na ktoré si len spomeniete (napr. „formulové“ okruhy ako Catalunya, Silverstone, Hockenheim, Magny Cours, A1 Spielberg, Nürburgring, potom napríklad Brands Hatch, Donington, či niekoľko amerických oválov). A plejáda automobilov obsahuje skoro všetko od Mini Cooper až po 760-koňové monštrum Chevrolet Monte Carlo (podobný mašinám zo série Nascar).

Druhou badateľnou zmenou je implementácia niečoho, pre závodné hry doposiaľ neslýchaného – príbehu. Áno, z anonymného neboráka večne ukrytého pod prilbou sa stala plnohodnotná (virtuálna samozrejme) osobnosť Ryan Mckane. Ryanovo remeslo sa v jeho rodine traduje, keďže jeho otec, Kyle Mckane bol takisto legendárnym jazdcom, avšak (ako sa dozvieme v intre) tragicky zahynul priamo pri pretekoch. Ryanov Brat Donnie je už ostrieľaným pretekárom a dopomôže mu k získaniu miesta v tíme. Celá Ryanova kariéra je organizovaná tak, že po skončení každej sezóny dostáva ponuky od rôznych tímov z rôznych súťaží, avšak v jednej „úrovni“. Tieto úrovne sú celkovo tri. V najnižšej je súťaží najviac, a sú pochopiteľne najjednoduchšie. Ponuky od tímov z vyššej úrovne sa Ryanovi dostavia až podosiahnutí určitej hranice bodov, ako súčtu z jednotlivých súťaží. V druhej úrovni je hra už náročnejšia, zajazdíme si v nej napríklad nemeckú sériu DTM.

Tretiu, a to asi tú najpodstatnejšiu zmenu si všimnú všetci hráči potom, čo kolesá ich virtuálneho auta odvalia svoje prvé kilometre asfaltu. A tou zmenou je evidentné arkádové poňatie hry, veľmi vzdialené od hier TOCA a 2. Správanie automobilu na ceste je všetko len nie realistické. Dalo by sa povedať, že TRD sa blíži skôr k NFS ako k svojim predchodcom. Codemasters sa zrejme snažili hru priblížiť širšiemu okruhu záujemcov. Ako to celé dopadlo, sa dočítate ďalej.

Grafika: 8 / 10

Nová nablýskaná grafika TRD vám určite udrie do očí hneď na prvý pohľad. Pred vydaním prezentované screenshoty z hry vyzerali priam k neuvereniu. Nuž, grafika hry je slovom proste skvelá, nie však dokonalá. Vyzdvihnúť treba vysoko detailne a bezchybne spracované modely automobilov a horšie z toho nevychádza ani samotná vozovka. Napríklad taký asfalt je priam k nerozoznaniu od toho skutočného, najmä vďaka perfektne spracovanému odlesku slnka od neho, ktorý mu v správnej chvíli dodáva veľmi realisticky vyzerajúcu striebristú farbu. Všetko je to samozrejme obalené textúrami. Ako výnimočný možno ohodnotiť precízne spracovaný model deformácie auta pri kolíziách. Karoséria sa krásne krčí, svetlá a okná sa jednotlivo rozbíjajú. Navyše je auto rozdelené na niekoľko fyzikálne samostatných dielcov, ktoré sa samostatne môžu poškodiť, zničiť, prípadne úplne odletieť nezávisle od ostatných častí auta. Výsledný efekt je takmer dokonalý.

Treba však zostať pri zemi a priznať grafike hry aj niektoré, i keď zanedbateľné nedostatky. V prvom rade je to trochu menej detailne spracované okolie trate, chudáci diváci sa svojho tretieho rozmeru opäť raz nedočkali. Je to však určite v záujme zníženia hardwarovej náročnosti, ktorú sa, napriek tomu, že sa jedná o konverziu konzolového enginu, podarilo udržať na veľmi priateľskej úrovni (čo sa napríklad v prípade GTA3 rozhodne nepodarilo). Ak teda vlastníte aspoň priemerný súčasný herný stroj (256MB RAM, GF3, CPU cca 1GHz), môžete sa tešiť na úplne plynulý chod hry aj pri vysokej úrovni detailov. A na svoje si prídu určite aj majitelia starších počítačov, pretože grafika sa dá celkom slušne optimalizovať.

Interface: 5 / 10

Bohužiaľ sa v Codemasters rozhodli s ponechaním kompletného konzolového interface, ktorý je pre PC hráčov zaslúženou pohromou vďaka absentujúcej podpore akéhokoľvek počítačového hlodavca. A navyše, štýl menu je ten najneprehľadnejší, aký môže byť, a to „obrázkové“ menu. Po čase sa však dá na toto ovládanie zvyknúť a uspokojiť sa aspoň s pekným grafickým spracovaním menu. Čo sa týka ovládania samotnej hry, majiteľov nadupaného volantu s pedálmi asi nepoteším, pretože s ovládaním TRD týmto zariadením sa vyskytli problémy. Treba sa teda vrátiť k starej dobrej klávesnici. S ňou je našťastie ovládanie bezproblémové aj vďaka arkádovému štýlu jazdy. Privítal by som ovšem väčšie možnosti nastavenia kamery (4 je skutočne málo). Vytknúť treba aj to, že takmer úplne všetky autá majú rovnako vyzerajúci kokpit (a to vyslovene nepodarený, pretože okrem toho, že je škaredý, je veľmi neprehľadný). niekoho určite obľúbený pohľad vlastnými očami jazdca je teda takmer nepoužiteľný.

Hrateľnosť: 7 / 10

Aj keď prechod hry k arkádovému poňatiu nemožno objektívne považovať za klad alebo zápor, takmer s istotou môžem tvrdiť, že zarytých hráčov simulátorov motoršportu nerealistické správanie auta veľmi sklame. Väčšina závodov sa jazdí na 3 až 5 kôl, pričom tu neexistuje žiadne palivo ani odieranie pneumatík. Napriek tomu vám hra v niektorých pretekoch káže ísť do boxov. Je to však dobré akurát nato, aby vás to znervóznilo, pretože sa takých 30 sekúnd len tak pozeráte na monitor s prstom v nose (nič iné vám neostáva, nakoľko zastávka je plne automatizovaná). Jediný význam zastávky v boxoch je možnosť opravy poškodenia auta. A keď už sme pri tom: ak si myslíte, že vyhrať preteky s pokrkvaných rámom so štyrmi kolesami, ktorý na štarte stál ako automobil, sa nedá, tak sa mýlite. Totiž skutočné poškodenie mechanických častí auta je absolútne nezávislé na tom, čo zvonka vidíte. Napríklad, ak vám chýba predný nárazník so spojlerom a navyše aj zadný spojler, vaše auto stále jazdí úplne rovnako, až kým sa vám nepoškodí motor, prevodovka a pod. A už keď sa aj poškodia, zmena výkonu je takmer neciteľná (prejaví sa jedine na ováloch a aj to až v červenom stupni).

Hra ponúka aj možnosti nastavenia samotného auta pred pretekmi, vplyv týchto nastavení si však všimnete až po nadobudnutí veľkého množstva skúseností s hrou.

Ďalšími kazmi v hre sú akési mysteriózne udalosti. Doteraz som nezistil, či boli zámerom autorov, alebo sú to len obyčajné bugy, ktoré by mohol vyriešiť prípadný patch. Ako príklad uvediem to, že niekedy na rovinke moje auto dostane akýsi hyper-boost, a zrazu sa ocitnem v rýchlosti okolo 330km/h. A úplne najzaujímavejšie na tom je, že sa to stane iba a práve vtedy, ak je niekto predo mnou (teda na prvej pozícii sa to nestane). Niežeby to niekedy nebolo príjemné, keď ako slepé kura k zrnu sa dostanem o niekoľko priečok vyššie, avšak ak sa dotyčná rovina končí nejakou zákernou zákrutou, skrotiť takto splašeného tátoša už môžu len zvodidlá. Naproti turbo-zrýchleniu som často zažil aj turbo-spomalenie, konkrétne niekedy, keď sa mi podarilo obtrieť sa autom o stenu, moja rýchlosť náhle padla o približne 150km/h. Napríklad aj pri vjazde do boxov zrazu idete šesťdesiatkou, aj keď ste sa tam vrútili tristodvadsiatkou.

Je to už takým mojím zvykom (asi zlým) začínať hodnotenie tými zápornými stránkami, pretože tak niekto môže nadobudnúť dojem, že práve ony prevládajú. Nie je tomu ale našťastie tak. Ak od hry očakávate hlavne rekreačné, akčné zbesilé , určite vás TRD k sebe pripúta. Zásluhu na tom má aj odvážne pridanie príbehu, ktorý vás ťahá, aby ste v hre pokračovali. Navyše niektoré udalosti ovplyvňujete sami svojími výsledkami, čo je určite potešujúce. Vo všeobecnosti môžete od hry očakávať nadpriemernú zábavu, ale TRD mohla byť oveľa, oveľa lepšia.

Multiplayer: 6 / 10

Hra ponúka možnosti hrania aj po internete pomocou integrovaného Gamespy Arcade Browseru. ho ovládanie je však bez podpory myši dosť problematické. Ďalším problémom je nedostatočný počet hráčov, ktorí sa môžu do hry pripojiť. Nuž darmo, pre hráčov arkádových závodov radšej odporúčam klasický NFS, pre hráčov simulátorov zase niečo iné...

Zvukové efekty: 9 / 10

Ak je na TRD niečo skutočne bezchybné a výnimočne kvalitné, tak sú to zvukové efekty. Teda myslím hlavne na zvuk motora, ale garantujem vám, že ním budete tak unesení, že ostatný zvukový doprovod (aj keď nemenej kvalitný) vás ani nebude zaujímať. Autori hry sa vyvarovali jednoduchého modelu štýlu „vysávač“, ako to býva v ostatných hrách (väčšie otáčky = väčší hluk). Namiesto toho je v TRD komplexný zvukový model správania sa motora. Každé auto má svoj vlastný zvuk, samozrejme, niektoré určite aj sami spoznáte (napríklad Corvette). Skutočne počujete, ako sa moštrózny agregát pod kapotou rozbieha, počujete každý jeden výbuch v spaľovacej komore. Do toho si svoju falošnú pesničku popevuje nepostrádateľný turbokompresor. Ak sa blížite k maximálnym otáčkam motora, ten vám to náležite oznámi zúfalým revom. Takisto ak sa vám podarí uštedriť motoru nejakú vážnejšiu ranu, počujete chrchľavý plechový klepot signalizujúci, že niečo nie je v poriadku.

Celá táto parádička však niečo stojí, takže sa radšej vopred pripavte na citeľne zvýšené nároky na hardware.

Hudba: 5 / 10

Hudba sa v hre vyskytuje sporadicky, ba až priveľmi sporadicky. Vnímal som ju akurát pri podfarbení niektorých významných udalostí v hre, avšak to nebolo dosť ani na to, aby som ju poriadne identifikoval a ohodnotil jej kvalitu.

Inteligencia & obtiažnosť: 4 / 10

Nuž a dostávame sa asi k najväčšiemu kameňu úrazu hry TRD. Tou je umelá inteligencia. Samozrejme, najdôležitejšia je umelá inteligencia vašich súperov a tá je, jedným slovom mizerná. Codemasters pred vydaním hry ohlasovali, že AI je schopná pozorovať hráčove správanie a náležite upraviť svoje reakcie v budúcich pretekoch. Áno, môžem potvrdiť, niečo podobné sa v hre vyskytuje. Lenže hre to k nejakému prospechu veľmi neslúži. Táto vychytávka je totiž zatienená veľkými chybami už pri normálnej jazde. Myslím si, že nemá význam sa vyjadrovať k tomu, akým spôsobom jazdia autá ovládané AI, pretože toto je takmer v každej závodnej hre na jedno kopyto: na niektorých , v niektorých zákrutách majú naskriptovaný skvelý prejazd, v iných ich zasa hravo predbehnete. Avšak problém vznikne s tým, ako AI rieši predbiehanie a stretávanie sa jazdcov na trati. Začneme od štartu pretekov. Zrejme kvôli môjmu klávesnicovému ovládaniu sa mi nikdy nepodarilo odštartovať bez prešmykovania kolies, teda vždy som bol na štarte pomalší ako ostatní. Ale čo to? Ako prvý jazdec vchádza do prvej zákruty, samozrejme musí brzdiť. A ostatní rup to rovno do neho pekne odzadu v plnej rýchlosti. Takto sa absolútne žiadny štart v hre nevyhne tomu, že 75% áut po prejdení prvej zákruty nemá predný ani zadný nárazník. V podobnom duchu, typickom pre hry ako Carmageddon, sa bohužiaľ nesie aj zvyšok pretekov. Akýkoľvek jazdec sa neštíti uštedriť vám tvrdú ranu, keď ste nablízku, nech ho to už stojí čokoľvek (i vlastnú haváriu). Výsledok sa teda absolútne nepodobá na šporotvú hru, čo je veľká škoda.

Ďalším problémom je obtiažnosť. V kariére sa nedá nastaviť, teda sa musíte uspokojiť len s jedinou možnosťou. Kvalifikovať sa do súťaží druhej úrovne nerobí vôbec žiadny problém. Potom som si jazdil a jazdil, väčšinu samostatných seriálov som skončil na prvom alebo druhom mieste. Avšak zrazu som zistil, že nemám dostatok bodov na postup ďalej. Keďže bonusové podujatie, tzv. single-day event, ktorý sa jazdí v jednom kole s autom, ktoré som v živote predtým nevidel, sa mi vyhrať nepodarilo, ostala mi už len jedna možnosť. Zopakovať si všetky súťaže s tým, že som sa musel každé preteky hnať len za bodmi. A teda nič príjemného to nebolo, najmä ak uvážime, že každé preteky som začínal v strede štartového poľa (žiadna kvalifikácia totiž v TRD neexistuje) a ostatní jazdci ma s radosťou eše aj odtiaľ posielali kosiť trávu a hrabať piesok. Nuž, mohli kvalifikáciu do vyššej súťaže vyriešiť aj inak.

Záverečný verdikt: 7 / 10

TRD je hrou, ktorú som so záujmom očakával, nakoľko pri TOCE2 som nejakú tú hodinu presedel. Očakávania , ktorí v nej budú hľadať dôstojné, vylepšené tejto hier, dozaista budú sklamané. Ak však jazdíte hlavne len vo „voľnom čase“ a arkádové poňatie hry vám neprekáža, pri hre sa celkom určite pobavíte. Vzhľadom na nedostatok kvalitných titulov podobného typu v poslednej dobe (okrem EA hádam poriadne okruhové závody na PC nik nerobí), môžem vám TRD odporučiť, ak sa zmierite s jej chybami. Nám ostatným už len ostáva dúfať, že Codemasters vyvarujú obných nedostatkov v ich dchádzajúcom titule, ešte viac očakávanom treťom kračovaní Colin McRae Rally.