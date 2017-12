Hominidi boli na juhu Afriky o milión rokov skôr

Johannesburg 28. apríla (TASR) - Nedávno objavené fosílie hominidov z jaskynného komplexu Sterkfontein v Juhoafrickej republike by mohli spochybniť existujúce teórie o šírení dávnych predchodcov človeka.

Juhoafrickí vedci totiž pomocou novej datovacej techniky zistili, že kosti australopitekov majú štyri milióny rokov. Takto staré nálezy doteraz poznáme iba z východu afrického kontinentu, napísal americký časopis Science.

Od roku 1936 sa našli v sterkfonteinských jaskyniach pri Johannesburgu pozostatky viac ako 500 australopitekov a ďalších hominidov. Problémom bolo vždy určenie veku kostí. Na rozdiel od povrchových nálezov sa vedci nemôžu orientovať podľa vrstiev usadenín alebo stôp sopečnej aktivity.

T. C. Partridge a jeho kolegovia z University of the Witwatersrand v Johannesburgu vyvinuli novú datovaciu metódu, ktorú odskúšali na fosíliách australopiteka nájdeného v jaskyni Jacovec a na kostre s označením StW 573, nájdenej v roku 1997. Využili pritom skutočnosť, že mnohé kosti ležali vo vrstve zmiešanej zo skál a drobiacej sa horniny. V hornine hľadali kozmické izotopy.

Tieto izotopy vznikajú vtedy, keď sú usadeniny blízko pod zemským povrchom vystavené kozmickému žiareniu. Keď sa neskôr dostanú do väčšej hĺbky, napríklad sa prepadnú na dno jaskyne, prestane na nich žiarenie pôsobiť a skončí sa tvorba izotopov. Z miery rozpadu rádioaktívnych izotopov sa dá určiť, ako dlho sa hornina nachádza na mieste nálezu.

Aplikovaním opísaného postupu Partridgeovi vyšlo, že skúmané kosti sú staré štyri milióny rokov to je o necelý milión rokov viac, ako sa doteraz uvádzalo u StW573. Takýto vek majú najstaršie známe fosílie australopitekov, ktoré sa všetky našli na východe Afriky. Vedci sa domnievali, že hominidi prišli na juh kontinentu asi o milión rokov neskôr.

Australopitekovia sa zaraďujú medzi hominidov, ktorí sú charakteristickí vzpriamenou chôdzou po dvoch nohách. Najstaršie fosílie australopitekov majú asi 4,2 milióna rokov. Vek najstarších fosílií pravdepodobne prvého priameho predchodcu človeka, druhu Homo rudolfensis, sa odhaduje na 2,5 milióna rokov.