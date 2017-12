EuroTel tiež znížil ceny volaní do zahraničia

Spoločnosť EuroTel Bratislava, a. s., znížila od 18. apríla 2003 ceny hovorov do zahraničia prostredníctvom služby InterCall 33 pre mesačné programy PLUS, VIAC a Partner.

20. apr 2003 o 14:47

Služba InterCall 33 je prístupná bez potreby aktivácie pre každého zákazníka spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s., vrátane EASY. Stačí, ak volajúci namiesto medzinárodnej predvoľby (znaku „+“ či „00“) zadá pred číslo volaného 33.

Príklad volania cez InterCall 33 do Prahy: 33 420 2……

Príklad volania cez InterCall 33 do New Yorku: 33 1 212…….

Ceny volaní do zahraničia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:





Pásmo Pevná sieť Mobilná sieť Špička Mimo špičku/víkend 24 hodín Pásmo 1 7,90 5,90 9,90 Pásmo 2 7,90 7,90 7,90 Pásmo 3 9,90 5,90 12,90 Pásmo 4 12,90 12,90 12,90 Pásmo 5 19,90 19,90 19,90 Pásmo 6 39,90 39,90 39,90



Pásmo 1: Česká republika

Pásmo 2: Kanada, USA

Pásmo 3: Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Poľsko

Pásmo 4: zvyšok Európy

Pásmo 5: Svet 1

Pásmo 6: Svet 2