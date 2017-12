Ape Escape 2 – opičia safari

Ak sa chcete na vlastné oči presvedčiť, aký obrovský potenciál v sebe skrýva skvelý dizajn ovládača DualShock a minuli ste Ape Escape na PSX, máte šancu, pretože bláznivý lov opíc začína! Dostal som totiž ponuku zúčastniť sa spolu s mladíkom Hika

26. apr 2003 o 0:00 Milo Gracík

Ak sa na v ovládača DualShock a ste Ape Escape na bláznivý lov opíc Samozrejme iba na konzoly PlayStation 2. som totiž sa s ru opičej safari. A takáto šanca, aspoň na chvíľu sa vžiť do role lovca nezbedných opíc sa predsa neodmieta, všakže milý Watson?

Ape bola prvá a doteraz aj jedna z mála hier, ktorá využíva možnosti DualShock na maximum. Vo svojej dobe to bola geniálne zábavná hra, skvele hrateľný mix niekoľkých žánrov s originálnym a v tej dobe netradičným ovládaním. To bolo založené na analógových páčkach, takže ak ste nemali nový DualShock, nemohli ste si túto hru vôbec zahrať! Taká malá opičia revolúcia. Ľavým analógom ovládate pohyb postavy a pravým zase zbrane a predmety, ktoré slúžia na odchyt opíc. K dispozícii ste mali nielen množstvo ch vynálezov šialeného profesora ale aj rôznoraké vozidlá, ktoré budete ovládať. Ape Escape 2 šantivo a nevážne kráča v šľapajách originálu a so zákerným úškrnom opičieho gangstra so samopalom UZI mieriacim na vašu hlavu sa bohorovne vysmieva nielen každému kánonu dobrej plošinovky, ale aj všemožným kultúrnym a popkultúrnym idolom, Červenou Čiapočkou počnúc a Jurským parkom končiac. Opice si neberú servítky, žiadne, nikdy. Skutočne žiadne servítky. Ani rukavice. Fakt. Videli už opicu v rukaviciach?

Ak nie, tak sa nebojte, v tejto hre uvidíte nevídané. Predovšetkým opice, všade samé opice. Desiatky, stovky opíc. Na vlastnej mozgovni poznáte, čo to je opičie šialenstvo. Autormi hry sú Japonci, čo ich jednoznačne usvedčuje nielen z vlastníctva šikmých očí ale predovšetkým z komplexu megalomanstva (o vlastníctve zbierky hentai ani nehovoriac;). A keďže vytvorili Ape Escape 2, určite sú šialení. Aj keď možno túto hru vytvorili opice, šialené opice. Normálne by nič také uletené nenapadlo. Čakajú na vás stovky rozmanitých a hlavne čudných opíc, ktoré v zábavnej brutalite hravo tromfnú vyspelejších homo sapiens sapiens. Ak si myslíte, že Tom Green a Jack Ass sú vrcholom brutálnosti a na ich kúsky vám nestačí žalúdok, ruky preč od Ape Escape 2. To je hra určená len pre vytvrdlé bezcharakterné prízraky, otupené stovkami hodín sledovania hongkongských bloodshed filmov, bratov Steinerovcov a STV.

Herný princíp je v podstate zhodný s originálom. Ibaže je všetko bigger, better and uncut. Navyše okorenené tonami bonusov, ktoré vás budú motivovať k niekoľkonásobnému dohraniu. Pretože bonusy v tejto hre fakt stoja za všetok čas strávený hraním! Množstvo obrázkov, artworkov, filmov a navyše aj tri perfektné minihry. Osobne som zakúsil iba opičí futbal, no keď budú ostatné dve aspoň z polovice tak fantastické, nikto ma od nich neodtrhne. Opičí mini futbal bez zaváhania valcuje v zábavnosti a hrateľnosti ťažké kalibre futbaej konkurencie na PS2. oby opičím bohom Hanumanom stvorené pre šialenú opičiu multiplayerovú párty. Nie je už tých opíc priveľa? Treba opäť zopár stoviek pochytať, nech má o čom Sloboda písať! Nabudúce očakávajte Opičí úľak 2: Na plné opice!

Jožo Ráž a chlapci z Elánu sú pre mňa borci, proroci hodní svetových legiend Sibyly, Dávida, Mohammeda, či Nostradama. Oni o tých zákerných opiciach vedeli a povedali nám o tom. No my sme ich nepočúvali. A dobre sme urobili, inak by sme boli ukrátení o zážitok z opičej safari. A tak si teda teraz opäť pustím demo disk Escape 2, zoberiem do tlapky a potíšku, aby som tie potvorky opičie nevyplašil, zanôtim si…

Mám rád, máš rád, má rád, mám rád veď ja tú svoju opicu mám rád Mám rád, máš rád, má rád, mám rád každý tú svoju opicu má rád...

Mimochodom, obdobný systém ovládania bude využitý v pripravovanej hre zmŕtvychvstalého bratranca India Jone s hla Bruca Campbella. Samozrejme je reč o sympatickom dobrodruhovi s krompáčom menom Pitfall Harry v rovnomennej multiplatformovej akčnej adventúre. Jeho pohyb budete ovládať jednou alógoou páčkou, zatiaľ čo ruku o zbraňou, či iným užitočným predmetom páčkou druhou. Tešme teda. A budú tam j opice!