Nemecko: Prechod k Euro zdraží minútové tarify v mobilných sietiach

30. júl 2001 o 11:28 c´t

Prechod k Euro prinesie pre zákazníkov nemeckého providera Viag Interkom zvýšenie cien. Aj keď prepočtové pravidlá EU by mali zabrániť, aby prechodom k mene Euro ceny stúpali, i tak umožňujú zaokrúhľovanie a tým i nárast cien. Prevádzkovateľ Viag Interkom bude v nasledujúcich mesiacoch vystavovať účty v Euro. V prvom kroku bude konvertovať minútové tarify. Tieto sumy, ktoré začínajú pri 5 fenigoch, majú byť zaokrúhlené na celé centy, a tak sa v najhoršom prípade zvýšia ceny až o 17 percent. Osobitné ukončenie kontraktu kvôli stúpajúcim cenám nechce prevádzkovateľ pripustiť, pretože by boli podľa neho v niektorých prípadoch vo výhode zákazníci. Predčasné ukončenie kontraktu by bolo prospešné pre tých, ktorí dostali pri uzatvorení dlhodobej zmluvy lacný telefón a mohli sa teraz tejto zmluvy zbaviť.