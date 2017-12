Robin Hood: legenda Sherwoodu - lesný muž v RTSke

Po úspešných Desperados sa Spellbound Studios rozhodli neriskovať a vsadili na tú istú kartu. Výsledkom však nie je Desperados 2, ale dobrodružstvo jedného stredovekého anglického disidenta, konkrétne Robina Hooda. Téma filmovo mimoriadne bohato

25. apr 2003 o 9:28 Michal Andris

Zdravím všetkých priaznivcov taktických, mierne akčných hier, pretože tak nejako by sa dal definovať aj najnovší počin vývojárov zo Spellbound Studios. Po úspešných Desperados sa rozhodli neriskovať a vsadili na tú istú kartu. Výsledkom však nie je Desperados 2, ale dobrodružstvo jedného stredovekého anglického disidenta, konkrétne Robina Hooda. Téma filmovo mimoriadne bohato spracovaná, hier je však už pomenej, najmä tých kvalitných. A ako dopadla táto verzia legendy z Sherwoodu?

Priblížim (pre niektorých už notoricky známy) príbeh. Robin z Locksley, účastník jednej z Križiackych výprav sa vracia do Anglicka, ktoré sa nachádza v sieti intríg a na pokraji biedy. Kráľa Richarda zajali a krajina je v rozvrate. Kráľov brat Ján Bezzemok odmieta zaplatiť výkupné za jeho vyslobodenie a s pomocou svojich prisluhovačov chce zlikvidovať všetkých kráľových verných a korunu si nasadiť na svoju nehodnú hlavu. Robinov otec je mŕtvy, šerif z Nottinghamu rozhlásil, že Robin padol v boji a pripravil ho o domov. Robin nájde a vyslobodí starého verného sluhu, ktorého syn mu ukáže cestu do Sherwoodu. Tu sa vďaka lukostreleckým schopnostiam a charizmatickej osobnosti stane vodcom družiny, ktorá má v pláne poriadne zavariť zlému šerifovi. A prichádzate na rad vy.

Oproti iným hrám tohto typu máte k dispozícii pevnú základňu, odkiaľ podnikáte výpady a prepady a kde vyrábate veci do inventára pre jednotlivé postavy. Nie ste teda odkázaní na hľadanie šípov, kameňov a osích hniezd len v prostredí misie. Hra má prívlastok nelineárna, čo v praxi znamená toľko, že medzi misiami, ktoré posúvajú príbeh ďalej, môžete prepadnúť vyberača daní, prepadnúť koč s pokladom alebo prepadnúť koč s pokladom na inom mieste... Máte na výber niekoľko postáv, samotného Robina, Mariannu, malého Johna a ďalších, plus tri druhy radových zbojníkov, ktorí sa ku vám pridávajú v závislosti od toho, koľko ste zabili počas misie nepriateľov. Čím ste krvilačnejší, tým máte menej ľudí. Klasicky má každý svoje špeciálne vlastnosti. Akú-takú predstavu už teda máte, prejdeme k jednotlivým aspektom hry.

Grafika: 8 / 10

Prekrásne vykreslené prostredia, prepracované do tých najmenších detailov. Je vidno, že autori nekreslili len tak podľa nálady, ale že zrejme strávili nejaký ten čas aj študovaním architektúry skutočných hradov. Grafici asi pracovali nadčasy, aj keď niekedy hra vyzerá trochu gýčovo. A mohli si dať trošku viac záležať na postavách, nemuseli renderovať len lístie na stromoch. Hrajte ale na rozlíšení 1024 x 768, lebo inak je to neprehľadné a samozrejme klesá grafická úroveň.

Interface: 10 / 10

Ovládanie je veľmi jednoduché, vystačíte si s myšou, sem tam nejaká tá klávesa. Všetko sa ale dá jednoducho nastaviť a všetko je poruke. Menu je veľmi prehľadné, pekne a zároveň účelne spracované, môže ísť príkladom. Vrátane inštalácie som sa za celý čas nestretol ani s jednou chybou. Nie je čo riešiť :).

Hrateľnosť: 6 / 10

Záleží od toho, ako dlho chcete hru hrať. Pokiaľ ste rozhodnutí prejsť ju až do konca, tak buďte pripravení, že zhruba od polovice hry to bude stereotyp. Všetko sa odohráva na piatich hradoch, strieda sa síce deň, noc a počasie, ale to nestačí. Dokopy sa hra odohráva v deviatich lokáciach, čo je pri danom počte misií (viac ako 30) nepostačujúce. Najviac ma znechucoval moment, keď som už po tretíkrát dobýjal ten istý hrad, pričom scenár bol navlas rovnaký. Autori mali buď zmenšiť počet misií alebo dokresliť ešte ďalšie lokácie.

Multiplayer

Hra neobsahuje multiplayer.

Zvukové efekty: 8 / 10

V prvom rade musím spomenúť, že hra je kompletne lokalizovaná do češtiny. A bol to krok veľmi dobrý, pretože dabing je naozaj kvalitný. Zasmial som sa veľakrát - stráže sú tupé, dedinčania hysterickí - všetko ako má byť. Kvalita zvukov je tiež dobrá, hra podporuje EAX 3D zvuk, takže na svoje si prídu aj majitelia viacerých reproduktorov. Nezaškodilo by ale trochu viac backgroundových zvukov.

Hudba: 7 / 10

Počas celej hry hrá príjemná dobová hudba, mení sa v závislosti od toho, čo sa práve deje. Ak je všade pokoj, počujete gitarové sekvencie, ak sa bojuje, hrajú orchestrálnejšie skladby. Rozhodne vás pri hraní neruší, nečakajte ale žiadne melódie vhodné na soundtrack. Jednoducho profesionálne zvládnutá herná music.

Umelá inteligencia & obtiažnosť: 6 / 10

Ak si chcete hru užiť v štýle Commandos, tak určite hrajte na najvyššej obtiažnosti. Pretože ak dáte najnižšiu, tak sa celou hrou dá úplne v pohode presekať a to doslova. Robin je dobrý šermiar a nerobí mu problém bojovať naraz s piatimi strážcami. Potom je úplne zbytočné vypočítavať, ktorá hliadka kade a kedy prechádza. Je oveľa ľahšie vyrútiť sa na ňu ako parný valec (len trochu rýchlejšie :). A to vás samozrejme unudí po troch misiách. Preto odporúčam najvyššiu obtiažnosť.

Záverečný verdikt: 7 / 10

Aby som to teda celé zhrnul – v prípade, že tento typ hier obľubujete, nie je o čom diskutovať. Ak prehodíte spomínanú obtiažnosť na najvyššiu, máte pred sebou vydarenú variáciu Commandos, ktorá vydrží na dosť dlhý čas. Ak sa chcete zabaviť nenáročne, bez používania hlavy tak neodporúčam, dlho by ste v Sherwoode nevydržali.