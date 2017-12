Obloha v máji

Po západe Slnka sa k odchodu pod západný obzor chystá Orión. Pri ňom sa nízko trbliece Sírius z Veľkého psa. Po úplnom zotmení na juhu dominujú Lev s Pannou, ale do polnoci sa presunú k západu. Vysoko nad obzorom ich postupne nahrádzajú ďalšie súhvezdia.

23. apr 2003 o 22:30 ŠTEFAN GAJDOŠ

Podobne ako v apríli ich vedie od východu sa dvíhajúci Pastier nasledovaný lichobežníkom hviezd tvoriacich telo Herkula. Medzi nimi je krátky oblúčik Severnej koruny. Pod nimi – v stredných výškach – sa sunie veľký Hadonos. Nízko pri obzore konajú svoju nočnú púť od juhovýchodu k juhozápadu štíhly Škorpión a neskoro po polnoci aj hviezdnatý Strelec.

V tom čase sa na juhovýchode formuje v celej svojej kráse tzv. letný trojuholník tvorený najjasnejšími hviezdami troch výrazných súhvezdí: Deneb, Vega a Altair. Svoju hlavnú úlohu – byť ozdobou oblohy – začnú „na plný úväzok“ plniť Labuť, Lýra a Orol až počas teplých letných nocí. Na východe až juhovýchode sa nadránom vynárajú Pegas, Kozorožec i Vodnár. Na ne priamo nadväzujú Androméda a stuhou spojené Ryby.

Pozornosti určite neujdú ani malé skvosty oblohy: Delfín a Šíp. Na severovýchode sa smelo dvíha Kasiopeja, spod severného obzoru trčí kúsok Perzea, za ním kopíruje krivku horizontu hviezda Capella a časť Povozníka. Celonočnou cestou unavený k severu klesá Veľký voz. Medzi ním a Malým vozom sa prepletá dlhý Drak.

Merkúr sa z večernej oblohy postupne vytratí, až koncom mája sa začne nesmelo vynárať tesne pred východom Slnka. Inokedy by sme pri rovnakých podmienkach vyhlásili, že je nepozorovateľný. Merkúr sa však 7. mája dopoludnia dostane presne medzi Zem a Slnko. Vďaka tomu sa za niekoľko hodín na pozadí svetlého slnečného kotúča presunie tmavý krúžok jeho najbližšej planéty. Tento zriedkavý úkaz sa začne v našich zemepisných šírkach v priebehu dvanástej minúty po siedmej hodine rannej a skončí sa tesne po 12.32 LSEČ.

Venuša sa ešte viac priblíži k Slnku a bude veľmi zle pozorovateľná. Preto sa za svitania bude doslova plaziť nízko nad východným obzorom. Ale koncom mája pomôže ako maják pri vyhľadaní Merkúra (poľovnícky ďalekohľad, rovný obzor a čistý vzduch však budú nevyhnutnou podmienkou). O dva dni neskôr sa k nim prisunie úzky kosáčik Mesiaca pár dní pred novom.

Mars spoľahlivo uvidíme nevysoko na rannej oblohe v súhvezdí Kozorožca. Vychádza dve hodiny po polnoci a nesmelo stúpa bližšie k juhu. Jupiter v súhvezdí Raka bude aj v máji pútavým objektom prvej polovice noci. Jasný, večer vysoko nad juhozápadným obzorom, výborne pozorovateľný. Zapadá po polnoci. 8. mája večer nastane pekná konjunkcia s Mesiacom pred prvou štvrťou, ktorý počas niekoľkých hodín prejde nad ním.

Saturn si treba všímať od začiatku mesiaca, pretože jeho pozorovateľnosť sa už zhoršuje. Po zotmení bude nevysoko na západe, ale v priebehu mája klesne do večerného súmraku. Urán vychádza až nadránom, a jeho pozorovanie by sme si mali nechať na august (netrpezliví ho nájdu aj teraz uprostred Vodnára). Je na hranici viditeľnosti voľným okom, preto radšej použite mapku a triéder. Týka sa to i Neptúna v Kozorožcovi, no ten je menej jasný. Vychádza tiež po polnoci. Pluto pozorujú astronómovia veľkými prístrojmi. Podmienky sú na to priaznivé – v súhvezdí Hadonosa je nad obzorom celú noc (hoci u nás nie veľmi vysoko).

Maximum meteorického roja Eta Akvaridy nastane 5. mája ráno. Jeho aktivita trvá takmer mesiac, ale vrcholí aktivitou aj pár desiatok meteorov za hodinu. Je jedným z dvoch rojov prúdu meteoroidov známeho materského telesa – kométy 1P/Halley.