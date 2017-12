Mlieko v čaji prospieva obličkám

Výskumníci z Lincolnovej univerzity v Canterbury (Nový Zéland) zistili, že ľudia, ktorí sú náchylní na tvorbu obličkových kameňov a majú radi čierny čaj, by ho mali piť s mliekom. Pridaním mlieka do čaju sa znižuje množstvo oxalátov, z ktorých obličkové .

23. apr 2003 o 22:30

Výskumníci z Lincolnovej univerzity v Canterbury (Nový Zéland) zistili, že ľudia, ktorí sú náchylní na tvorbu obličkových kameňov a majú radi čierny čaj, by ho mali piť s mliekom. Pridaním mlieka do čaju sa znižuje množstvo oxalátov, z ktorých obličkové kamene vznikajú. Vápnik z mlieka sa zlúči s ťažko rozpustnými oxalátmi a umožní ich bezbolestne vylúčiť z tela. Napísali o tom v European Journal of Clinical Nutrition.

„Oxaláty si tvoria rastliny na svoju ochranu,“ povedal pre New Zealand Herald Geoffrey Savage, ktorý viedol výskum. „Mali by byť jedovaté pre tých, ktorí ich zjedia. Preto napríklad zvieratá nemajú rady špenát.“

Práve špenát je spolu s čajom, rebarborou, červenou repou, orechmi, čokoládou, ovsenými vločkami a jahodami najväčším zdrojom oxalátov.

Podľa Lynna Fergusona z Aucklandskej univerzity mlieko v čaji síce pomáha proti oxalátom, na druhej strane existujú aj niektoré dôkazy, že môže znížiť jeho antioxidačné účinky. Antioxidanty sú však pre ľudský organizmus potrebné, lebo likvidujú voľné kyslíkové radikály, ktoré sa spolupodieľajú na vzniku mnohých civilizačných ochorení.

Kompromisom pre milovníkov čaju by preto mohlo byť „striedanie farieb“ – teda čierneho a zeleného. Ako ukázala iná štúdia výskumníkov z Lincolnovej univerzity, zelený čaj obsahuje oveľa menej oxalátov ako čierny. Okrem toho už dlho sa vie, že niektoré druhy zeleného čaju majú oproti čiernemu ešte lepšie antioxidačné účinky. Niektoré výskumy, najmä z Japonska, dokonca dávajú do súvislosti pitie vyšších dávok zeleného čaju s nižším výskytom onkologických ochorení. (ač)