Rýchly internet z elektrickej zástrčky

O prenose dát cez bežnú elektrickú sieť sa hovorí už niekoľko rokov, zdá sa však, že tento rok by sa mohla konečne dočkať reálneho uvedenia do praxe. V Spojených štátoch aj v ďalších krajinách niekoľko firiem spustilo testovaciu prevádzku a šéf americkej

23. apr 2003 o 22:30 MATÚŠ SERDULA

Federálnej komisie pre komunikáciu po návšteve jednej z testovacích prevádzok vyhlásil, že bol „ohromený, nakoľko je už technológia vyspelá“.

Jednou zo spoločností, ktorá vsádza na prenos dát cez elektrickú sieť, je aj slovensko-kanadská firma Corinex. Jej technológia PowerNet umožňuje využiť elektrické rozvody na vytvorenie lokálnej počítačovej siete v okruhu 200 metrov s rýchlosťou prenosu až 14 megabitov.

Hlavnou výhodou takéhoto riešenia je, že nie je nutné sekať žiadne diery pre nové dátové káble. Využitie technológie sa preto predpokladá najmä v budovách, kde sa nedajú robiť stavebné úpravy - napríklad v historických pamiatkach. Technológia PowerNet sa však dá využiť aj na meranie, reguláciu či ovládanie zariadení na diaľku. Elektrárenské firmy takto budú môcť odčítať aj stav vášho elektromeru a nemusia posielať svojich ľudí do vášho domu.

Technológia PowerNet môže byť výhodná napríklad pri zavedení vysokorýchlostného internetu do paneláku - namiesto rozvodu káblov po všetkých bytoch stačí do každého bytu kúpiť PowerNet adaptér, malé zariadenie podobné externému modemu. Adaptér sa zapojí do elektrickej zásuvky medzi ňu a počítač a medzi zapojenými počítačmi je možné okamžite vymieňať súbory, zdieľať internetové pripojenie či hrať hry. Cena adaptéra je približne 3900 korún a okrem externej formy môže mať aj podobu PCI karty, ktorá sa zasunie priamo do počítača.

Pri vytvorení siete v rámci jednej budovy by všetko malo bez problémov fungovať, problémy môžu nastať, ak má dátový signál prejsť cez elektrické hodiny merajúce spotrebu energie. Niektoré typy dátový signál neprepúšťajú, a tak ich treba vymeniť alebo pridať doplnkové zariadenie. Ďalším nepriateľom PowerNetu sú aj záložné zdroje energie (UPS), ktoré taktiež nedokážu preniesť dátový signál.

Vo svete existuje viacero variantov technológie prenosu dát cez elektrickú sieť. Líšia sa prenosovými rýchlosťami, ale aj spôsobom využitia. Niektoré dokážu prenášať dáta iba na menšiu vzdialenosť a sú teda určené na vytváranie lokálnych sietí v budovách. Iné umožňujú cez elektrické káble prepojiť počítače či iné zariadenia aj na väčšiu vzdialenosť. Takto sa z elektrární môže stať napríklad poskytovateľ internetu alebo telefónny operátor.

Technológia Corinexu umožňovala v roku 1999 prenos rýchlosťou 350 kilobitov za sekundu, o dva roky neskôr už 14 megabitov a cieľom je dosiahnuť rýchlosť dostačujúcu na prenos digitálnej televízie a videa na požiadanie. Prvý PowerNet adaptér schopný prenášať 155 megabitov za sekundu by mal byť dostupný do dvoch rokov. Zvýšením prenosovej rýchlosti by sa tak mal PowerNet vyrovnať aj sieťam tvoreným klasickými káblami.