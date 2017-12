IT osobnosťou roka je šéf Sanetu

23. apr 2003 o 22:30 Tomáš Bella

Šéf akademickej siete SANET Pavol Horváth

BRATISLAVA – Za osobnosť roku 2003 v oblasti informačných a komunikačných technológií bol včera večer v Redute vyhlásený profesor Pavol Horváth, riaditeľ Centra výpočtovej techniky Slovenskej technickej univerzity. Porota zložená z novinárov a zástupcov profesných združení ocenila jeho prínos k rozvoju akademickej dátovej siete SANET, na ktorej budovaní pracuje od roku 1991. V uplynulom roku bola pod jeho vedením vybudovaná vylepšená sieť SANET II, vďaka ktorej získali zamestnanci a študenti akademických inštitúcií v 23 mestách nielen možnosť pripojiť sa na internet oveľa väčšou rýchlosťou, ale aj realizovať napríklad videokonferencie či dištan-čné vzdelávanie alebo telefonovať cez internet. Nová, superrýchla slovenská sieť bola zároveň vyhodnotená ako jedna zo siedmich najlepších akademických sietí na svete.

Za najlepšiu IT firmu roka bol porotou vyhlásený systémový integrátor Datalan. Na Slovensku pôsobí už od roku 1990 a vlani jeho obrat stúpol o 65 percent na takmer 940 miliónov korún. Okrem Datalanu sa do najužšej nominácie dostali aj mobilný operátor Orange, spoločnosti PosAm a Anasoft dodávajúce komplexné informačné systémy a cestovná kancelária Limba predávajúca svoje produkty cez internet.

Vyhlásenie IT osobnosti a IT firmy roka bolo súčasťou sprievodného programu technologickej výstavy Cofax, ktorá v bratislavskej Inchebe potrvá do soboty.

www.cofax.sk

Nominovaní na IT osobnosť roka



Generálny riaditeľ HP Peter Weber bol ocenený za úspešnú fúziu HP s Compaqom i podporu priemyselného parku Eurovalley.

Profesor Jozef Kelemen z opavskej univerzity je svetovou autoritou v oblasti kognitívnych vied a umelej inteligencie.

František Jakab z Technickej univerzity v Košiciach sa zaslúžil o rozšírenie vzdelávacích kurzov sieťovej akadémie Cisco.

Dvadsaťročný Peter Polakovič z Internetu pre všetkých sa zviditeľnil bojom za lacnejší prístup na internet.