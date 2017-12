Empires: Dawn of the Modern World - budujeme históriu na svoj obraz

23. apr 2003 o 17:54 Ján Kordoš

Rick Goodman je známy chlapík v hernej branži, preslávil sa hlavne výbornou RTS Age of Empires (AoE). Po úspechu sa rozhodol, že si založí vlastnú firmu a vytvorí si vlastnú real-time stratégiu. Tak nám vznikla firma Stainless Steel Studios a hra Empire Earth, ktorá vlastne bola AoE v troch rozmeroch. Úspech hry bol tým pádom zaručený, ale hra sa nepredávala až tak dobre, ako sa očakávalo. Čo nám teda Empires: Dawn of the Modern World ponúka nové?

Nové nič. Ide o ďalší klon budovacej stratégie v reálnom čase, ktorý sa vlastne od prvého dielu AoE moc nezmenil. Menšou útechou je, že začneme v období rytierov a postupne sa prenesieme do dnešnej doby a budeme zavalení modernými bitkami, čo vlastne vyplýva aj z názvu hry. Každá zo strán bude mať iné jednotky, iné budovy a pre úspešné ukončenie misie použijeme rozdielne taktiky. Jednoducho ide o klasickú cestu približne „štvrťtisícročím“ bojov na našej modrej planéte. Najviac sa tešíme na spracovanie druhej svetovej vojny a výberu strán – možno sa dočkáme aj boja za slovenských partizánov. Hru bude poháňať nový 3D engine. Vyzerá sľubne a zaujímavá je aj funkcia zoomu a otáčania kamery. Nastavíte si vám výhodný pohľad a môžete hrať.

Sme radi, že konečne budeme bojovať na zemi, na vode a aj vo vzduchu. Ak sa vám podarí zlúčiť útok na všetkých frontách, tak by to mohlo byť pekné divadielko, ale na to si budeme musieť počkať minimálne do vianoc.