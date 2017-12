The Sims – konzolová simulácia reálneho života

23. apr 2003 o 17:13 Milo Gracík

Konečne je tu veľký deň s veľkým D pre majiteľov hracích konzolí. Legendárna herná séria The Sims, ktorá vo virtuálnej realite zrkadlí náš skutočný život. Geniálne jednoduchý, aj keď na prvý pohľad šialený nápad od simulátorských bohov z Maxisu, ktorí ľavou zadnou urobia zábavnú simuláciu aj zo šnurovania topánok. Kto to kedy videl, simulovať každodenné starosti a slasti života bežného človeka? Život nie je ľahký, a to ani ten virtuálny. Ostatne, presvedčíte sa sami v tejto recenzii.

Hra ponúka dva základné herné módy, plus tretí bonusový multiplayerový pre dvoch hráčov. Hlavný mód Get A Life, unikátny pre konzoly, je rozdelený na množstvo úrovní, ktoré vám umožnia previesť svojho simáka všetkými dôležitými životnými situáciami. Postupne sa osamostatníte a odídete z rodičovského hniezda, nájdete si prácu, priateľku, oženíte sa, splodíte dieťa, postavíte si vlastný dom, no skrátka skvelý život, aký mnohí žijú a ešte väčší počet o ňom sníva. Aby ste postúpili do ďalšej úrovne, musíte splniť úlohu, ktorá je špecifická pre tú ktorú úroveň, napr. zamestnať sa, oženiť sa, či splodiť dieťa. V druhom režime Play The Sims už môžete ovládať viacero simov súčasne a to nielen vo vlastnom dome, ale i v dome susedovom. Môžete napríklad smerovať a ovplyvňovať vzťah medzi partnermi (zo strany muža i ženy), usporadúvať večierky, priateľské susedské návštevy a pod. Nič vám nebráni riadiť život skupine priateľov v štýle populárne seriálu Friends (Priatelia), či nebodaj rodinku podobnú Osbournovcom (Ozzy lives!), ba dokonca sa vteliť do úlohy Homéra a ostatných Simpsonovcov. Toto je herný mód charakteristický pre originálnu PC verziu, kde ide predovšetkým o utužovanie susedských vzťahov a zariaďovanie vlastného domu. Na záver treba spomenúť unikátny multiplayerový mód, kde dvaja hráči súperia v sérii stretnutí o peniaze alebo popularitu, no môžete aj s priateľovým simom spolunažívať v jednom dome.

Vytvorenie si vlastného simáka je nutnou, no zato jednoducho a zábavnou záležitosťou. Máte možnosť ovplyvniť každý z dôležitých faktorov vzhľadu a charakteristiky vášho simáka. Od pohlavia a veku, cez tvar a farbu vlasov (dredy, fúzy, briadka), farbu a tvar tváre/tela (tučný černoch, štíhly ázijec), odev a obuv (rôznofarebné tričká, košele, kabáty, nohavice, čižmy, topánky) až po rôzne módne doplnky (tetovanie, náušnice, okuliare). Definovať taktiež môžete charakterové vlastnosti simáka, takže nie je problém si vytvoriť lenivého srandistu, priateľsky naladenú sexicu, či pracovitého suchára. Systém prideľovania bodov k jednotlivým vlastnostiam nie je nepodobný systému tvorby postavy z RPG. Ak si však neviete rady s pridelením bodov k dôležitým vlastnostiam, môžete zvoliť prednastavené charakteristiky podľa znamení zverokruhu.

V realite by ste sa zo života, ktorý vedie váš simák za pár dní zbláznili. Nikdy nekončiaci kolobeh každodenných povinností, bitka bez šance na koniec. Žiadna nádej, žiadna pomoc, na konci vás čaká iba smrť. Ak si uvedomíte tento fakt, je The Sims tou najdepresívnejšou hrou, akú ste kedy hrali a kedy budete hrať. Mizerný dojem neprekoná ani planetárny holokaust, invázia mimozemšťanov, či dokonca halucinogénne šialenstvo Tichého vŕšku. Keby sa aspoň jednalo o simuláciu boháča, no v hre ste nútený začínať od nuly a iba za usilovnú a poctivú prácu ste odmenení. Takto pôsobí hra strašne demagogicky. Ak by som si nemyslel, že svetu vládne aká-taká demokracia, nadobudol by som podozrenie, že za týmto výtvorom stojí svetovládna tyranská organizácia, ktorá sa snaží touto hrou presvedčiť ľudí, že je správne a ničím neobvyklé byť obyčajným človekom. Nevýraznou nulou, ktorými je zaľudnený svet. Prakticky táto hra skryto vychováva slušných ľudí a čestných občanov. Našťastie existujú stovky hier, ktoré robia pravý opak a pozitívne odmeňujú neľudské, násilné správanie.

Teraz som už len zvedavý, či nás EA oblaží aj dajakými datadiskami.

Grafika: 7 / 10

Každého, kto sa už stretol s niektorou z predchádzajúcich inkarnácií Sims určite príjemne prekvapí plne 3D grafika, ktorá nahradila zastarané a na konzole sa nehodiace izometrické grafické spracovanie. Kameru môžete rotovať podľa ľubovôle, rovnako aj približovať a odďaľovať pohľad, to všetko bez najmenšieho trhnutia. Tretí rozmer dodáva nový rozmer stavaniu vlastného domu a poziciovaniu jednotlivých prvkov (stien a pod.). Keďže pri dotyku kurzora so stenou sa táto stáva transparentná, žiadny detail vám neujde. A že je tých detailov požehnane, za všetko najlepšie hovoria muchy, ktoré sa roja nad neuprataným jedlom, či nespláchnutou toaletou. Modely postáv sú detailné a skvele animované, rovnako ako všetko v dome sa hýbe ako v skutočnosti.

Interface: 8 / 10

Všetko je jednoduché, priamočiare a intuitívne. Či už samotné ovládanie, predprogramovanie činností a samotné ovládanie, indikátory a ukazovatele. Proste hra, ku ktorej si po roku sadnete a po piatich minútach hrania ste opäť plne IN. Určite poteší aj builder, v ktorom si ľahko a jednoducho navrhnete vlastný dom snov. Paráda. Negatívom je fakt, že táto hra je žrút pamäte. Pre uloženie si pripravte cca 1,5 MB volného miesta.

Hrateľnosť: 6 / 10

Perfektná simulácia reálneho života obyčajného človeka so všetkými kladmi i zápormi, ktoré k tomu patria. Tých záporov je však viac než dosť, aspoň čo sa týka vernosti zobrazenia reality, na ktorom si táto sága tvrdo zakladá. Chýbajú tu víkendy, kedy by simák mohol nabrať energiu, oddýchnuť si, zabaviť sa, no v hre nepozná ani deň oddychu. Dovolenkový pobyt na Tahiti by určite ocenil každý. Tiež som akosi postrádal domácich miláčikov, okrem obligátnych rybičiek by som ja osobne vyskúšal, aké to je starať sa o tucet mačiek, opičku, či aligátora. Ďalšou chybkou je fakt, že simáci sú slimáci. Každá činnosti im trvá rovnako, aj keď je časovo menej náročná. Po chvíli vás z plíženia simákov začne bolieť hlava a chytá vás zúrivosť. Ak by bola realita zhodná s tou simuláciou, svet by sa zrútil do piatich dní. Nevyvážené plynutie času je logický nezmysel, aj keď kvôli dobrej hrateľnosti je to asi nutné. Zmysel by stratilo dokupovanie lepšieho vybavenia vášho bytu, načo by ste si inak kupovali novú vaňu, v ktorej sa rýchlejšie okúpete? Inak v podstate môžete robiť všetko to, čo robíte aj v skutočnom živote, to všetko v dokonale zábavnej forme. Nakoniec však zistíte, že je to až príliš podobné realite.

Multiplayer: 8 / 10

Tento titul podporuje hru viacerých hráčov. Po pripojení druhého ovládača sa sprístupní herný režim pre dvoch hráčov. Obrazovka sa skoro vertikálne rozdelí na dve časti a vy máte možnosť skúsiť virtuálne spolužitie s priateľom, či priateľkou na vlastnej koži. Či v sérií „zápasov“ môžete súťažiť o to, kto viac zarobí či o popularitu okolia. A práve v tomto režime sa The Sims stáva návykovou zábavou najvyššieho kalibru.

Zvukové efekty: 6 / 10

Zvuky sú poplatné tomuto typu hry. Aj keď Sims je typ hry sám o sebe. Každá činnosť má svoj charakteristický fanfárovitý efekt, ktorý vás plnohodnotne informuje o aktuálnej situácii, deji, či činnosti (rôzne typy programov majú rôzne zvuky, rovnako aj rôzne druhy rozhlasových staníc, spev vtákov, bzukot múch, toaleta, sprcha, atď.). Najzábavnejším zvukom je asi strelené brblanie a drmolenie, ktoré nahrádza reč simákov. Aj keď je úplne nezrozumiteľné a nedáva žiaden zmysel, tón hlasu vám spoľahlivo upozorní na emocionálny stav postavy. Nakoniec nemôžem nespomenúť skutočne hryperrealistické chrápanie :).

Hudba: 6 / 10

Relaxačná hudba, znie príjemne, no príliš často sa s ňou nestretnete. Vlastne iba v rôznych menu a pri stavbe vášho domu snov. Samozrejme môžete si naladiť rádio na rôzne druhy hudby, no také orgie ako v prípade GTA: Vice City nečakajte. Bol by som prekvapený, ak by tam bolo viac ako päť skladieb.

Inteligencia & obtiažnosť: 8 / 10

Keďže čím dlhšie si svojho simáka vychovávate v dennej rutine, tým je aj v zautomatizovaní týchto činností výkonnejší. A ak ste už dosiahli určitej hranice dokonalosti, môžete sa rozhodnúť nechať hru zapnutú aj počas vašej neprítomnosti (či už spíte alebo ste v práci/škole). Simák si bude žiť vlastným životom aj bez vášho dozoru! Hra, ktorá sa hrá sama. No, mne sa to nezdá nijak fantastické, keďže sa chcem baviť pri hraní, ale stojí to aspoň za vyskúšanie. Pozitívne, že Virtua Fighter 4 nezostal v tomto hernom režime osamotený, aj keď vo VF4 to dávalo podstatne väčší zmysel.

Záverečný verdikt: 8 / 10

Na každom kúsku hry je vidieť, že autori si dali na PS2 konverzii tejto simulácie reality skutočne záležať. Výsledkom je perfektná, do bodky verná simulácia reálneho života. Definitívne jeden z najgigantickejších žrútov času na konzoliach. Nie je to hra, ktorá vás udrží pri obrazovke päť hodín v kuse každý boží deň, až kým ju nedohráte, no spoľahlivo sa k nej budete vracať po celý rok, 2-3 hodinky každý týždeň. A v tomto ohľade je k nezaplateniu. Táto hra nie je len pre "sníčkov", ktorí si chcú vyskúšať dôležité životné rozhodnutie vo virtuálnej realite skôr, než ho uskutočnia. Je určená úplne pre všetkých, ktorí sa chcú kvalitne baviť. Kopec zábavy bez kvapky krvi, to dnes nájdete iba ťažko.

Hru na recenziu zapožičala a v SR distribuuje Cenega Slovakia.