Alcatel OT525

Aj keď Alcatel oznámil na tento rok nový produktový rad s farebými displejmi, ktorý sa na pulty predajní dostane už čoskoro, stihol aj u nás uviesť novinku s označením OT525.

23. apr 2003 o 11:32 Marián Pavel - SME online

Tento low-endový telefón vychádza z populárnej rady OT511 a OT512 a ani sa tým netají. Na rozdiel od starších modelov však prichádza s niektorými novinkami a zlepšeniami.

Vzhľad

Na prvý pohľad sa nám OT525 príliš nepáčila, no po dlhšom používaní musíme uznať, že dizajn telefónu je dokonale podriadený ergonómii a funkčnosti. Kompaktné rozmery telefónu nedovolili použiť veľký displej, no aj napriek jeho skromným rozmerom sa naň zmestí všetko potrebné.

Klávesnica s imitáciou kovu je dostatočne komfortná aj pri písaní SMS. Ovládanie telefónu zabezpečuje trojsmerový joystick. I v tomto prípade platí, že si užívateľ musí natrénovať pohyby joysticku, aby na prvý raz trafil vybranú položku (tento problém však čaká každého užívateľa telefónu s joystickom).

Zadný kryt telefónu je delený, vo vrchnej časti je pod plastom s efektne vlisovaným znakom zavináča schovaná anténa. V spodnej časti sa pod krytom ukrýva batéria Li-Ion 600 mAh.

Kryty telefónu sú, samozrejme, vymieňateľné.

Alcatel už tradične umiestnil na bok telefónu konektory napájania elektrickou energiou a konektor pre hands-free sadu a externú klávesnicu.

Ovládanie

Tak ako pri starších modeloch, aj tu je menu rozdelené do dvoch logických základných skupín – Služby a Menu. V službách sa ukrýva SIM toolkit operátora a WAP, zatiaľ čo v položke Menu sú ukryté štandardné časti menu.

Listovanie v menu je veľmi rýchle a pohodlné, nepochybne aj vďaka tomu, že položky sú usporiadané logicky a prehľadne. Prevažná väčšina osobných nastavení telefónu je združená v položke My setup a „technické nastavenia“ v tradičnej položke Setup.

Funkcie

Medzi novinky, ktoré OT525 ponúka patrí inverzné nastavenie displeja, polyfonické zvonenie, rýchlejší WAP vo verzii 1.2.1 a GPRS, bohužiaľ, iba triedy 4 (3+1).

Ostatné funkcie sú štandardné – v telefóne je k dispozícii hlasové vytáčanie pre 50 kontaktov, hlasové poznámky do 2 minút, zabudované hands-free, EMS 4.0, prediktívne písanie SMS systémo Zi, pamäť na 250 kontaktov (pre každý kontakt môžete uložiť 3 položky a celý zoznam možno ľubovoľne triediť), pamäť na 25 SMS, kalkulačka, budík, poznámky.

Všetky tieto funkcie úplne postačujú užívateľom s bežnými nárokmi na mobilný telefón. Polyfonické zvonenie dokonale personifikuje užívateľa, komu nestačí 30 predvolených melódií (niektoré sú mimoriadne podarené), ďalšie si možno stiahnuť cez WAP alebo nahrať cez hlasový záznamník a previesť na zvonenie. Aj tento model ponúka tradične vibračné zvonenie s viacerými možnosťami nastavenia režimu.

V telefóne sú tri hry - Killer Exp, Run run a Eyes&Star, ktoré poznajú majitelia starších modelov.

Batéria

Alcatel do telefónu štandardne dodáva 600 mAh Li-Ion batériu s deklarovaným časom pohotovostnej prevádzky 280 hodín a časom hovoru 6 hodín. Tieto optimálne hodnoty sa nám pri bežnom používaní nepodarilo dosiahnuť, no v každom prípade sa k nim blížili. Pri bežnom používaní vám batéria na jedno nabitie vydrží asi 4 - 5 dní, a to je prijateľné pre väčšinu užívateľov.

Príslušenstvo

Alcatel k telefónu nepredáva nejak zvlášť široký výber príslušenstva, no to, čo je k dspozícii stojí zato. Okrem klasického príslušenstva ako je náhradná batéria, hands-free, rôzne druhy nabíjačiek a sada do auta stojí za povšimnutie externá klávesnica, ktorá je výborne zladená so softvérom telefónu. Pomocou nej dokážete písať správy v reálnom čase (podobnú klávesnicu napríklad ponúkal aj Ericsson, no pri stlačení tlačidla sa v telefóne listovali znaky, akoby ste stláčali klávesy na telefóne a neskutočne to pri písaní správ zdržovalo a rozčuľovalo) a prídavné funkčné klávesy umožňujú aj základné ovládanie menu telefónu. Pre tých, čo si telefón radi zdobia krytmi je na výber 16 dekorov.

OT525 síce zaostáva za súčasným trendom, no je to dokonalý telefón pre tých užívateľov, ktorí požadujú funkčnosť, rýchlosť a jednoduché menu. Ovládanie telefónu nie je komplikované, preto je vhodný aj pre starších ľudí, ktorí majú problémy so vstrebaním moderných technológií. Nuž a jeho kompaktná veľkosť osloví aj dámy s večne plnou kabelkou...