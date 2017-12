Vivisector: Beasts Inside – genetický FPS/RPG projekt

Nemusíte mať strach, nejedná sa o žiadny projekt našej "sektorovskej konkurencie" ;), ale ide o nový projekt firmičky Action Forms, ktorá sa rozhodla, že nám konečne prinesie na naše počítače virtuálne spracovanie filmu Ostrov doktora Moreaua v hre s názv

22. apr 2003 o 14:27 Ján Kordoš

Nemusíte mať strach, nejedná sa o žiadny projekt našej "sektorovskej konkurencie" ;), ale ide o nový projekt firmičky Action Forms, ktorá sa rozhodla, že nám konečne prinesie na naše počítače virtuálne spracovanie filmu Ostrov doktora Moreaua. Ak mi pamäť dobre slúži, tak sa nám mala predstaviť hra s podobným námetom, ale jej tvorba sa skončila rýchlejšie ako začala. Tento film bol nakrútený na motívy knihy od H.G. Wellsa, ktorý je známy aj knihou War of the Worlds, ktorá sa dočkala tiež virtuálneho spracovania. Ale venujme sa Vivisectoru.

Možno sa vám bude zdať divné, že pôjde o FPS (teda strielačku z vlastného pohľadu), ale nemusí sa hneď jednať o tuctovú doomovku. Príbeh nás zavedie na ostrov Soreo do druhej polovice 19. storočia (pre detailistov ide o rok 1878), kde sa stretnete s tajomným profesorom. Po určitom čase zistíte, že podivné "zvieratá" pohybujúce sa okolo neho, sú vlastne genetické pokusy a hneď vám to dôjde. Takto dajako môžete skončiť aj vy. To samozrejme nechcete a preto sa zhostíte jednej z troch postáv: Kurt, Malica a Liam. Každý hrdina bude mať na začiatku iné vlastnosti a postupom v hre mu/jej ich budete môcť ešte viac ovplyvniť. Vlastnosti budú síce len štyri (rýchlosť, zdravie, presnosť a odolnosť), ale aj to autorom hry stačí na zmenu príbehu pre jednotlivé charaktery.

Hra bude obsahovať celkovo 16 levelov, v ktorých bude obsiahnutý celý ostrov. Navštívite trávnaté lúky, bujnú vegetáciu v pralesoch a dokonca aj zasnežené vrchy. Neviem, či jeden ostrovček môže mať tak rozdielnu klímu, ale aspoň je zaručená rôznorodosť prostredia. Získali sme pre vás aj novinky ohľadom zbraní a vo vašom repertoári nebude chýbať zálesácky nôž, klasická pištol, brokovnica,či sniperka – viac sa nám nepodarilo zistiť. Zabíjať budete väčšinou zvieratá, takže aktivisti Slobody zvierat asi nebudú horieť nadšením.

Nechajme sa prekvapiť, ako tento hybrid medzi FPS a RPG dopadne. Na hre sa pracuje pomaly už dva roky a mala by vyjsť do konca roka.