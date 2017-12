Ace of Angels – všetci sa stretneme vo vesmíre

O pár dní k nám dorazí nový vesmírny simulátor od Flying Rock Enterprises, tak by nebolo na škodu vám priniesť aspoň zopár informácií o tomto projekte. Zaujímavosťou je, že ide o "multiplayer only" hru a preto o nej asi na Slovensku moc nebudeme počuť. Je

22. apr 2003 o 14:17 Ján Kordoš

dno je však isté, boje medzi rozličnými komunitami v obrovských medzigalaktických bitkách majú niečo do seba.

Na výber máte medzi desiatimi rozličnými rodmi, ktoré sa od seba líšia politickým uvažovaním, získanou technológiou a vyspelosťou zbraní. Každá zo strán vám dá kódex, podľa ktorého sa budete musieť správať a dodržiavať tak zásady charakterizujúce daný národ. Medzi strany patria klasické (Confederacy, Imperium, Colonial, Imperial League), ale aj nové (Hashir Alliance, Irrosa Homeworld Federation, Vosha Monarchy a iné). Vesmírne lode sa stále ešte tvoria a zatiaľ ich je k dispozícií 51. Možno sa to zdá málo – len približne 5 lietadiel na každú stranu, ale keď sa spustí bitka 6 národov, tak to môže byť pekná mela a vtedy sa šanca nájdenia rovnakých lodí výrazne znižuje. Tvorcovia hry plánujú do hry zaraďovať stále nové typy lodí, čím budú motivovať hráčov k hraniu. Na záver odstavca musím ešte dodať, že každá loď FAKT vyzerá inak a má iné vlastnosti alebo výzbroj. Ku každej lodi nájdete podrobný popis a ľahko si tak vyberiete tú pravú.

Mohol by som vám ešte rozpovedať zložitý príbeh, ktorý viedol ku konfliktu. Alebo by som mohol hovoriť o hraniciach medzi jednotlivými politickými frakciami a nepokojmi v týchto územiach. Všetko to je zbytočné, lebo najprv to musíte zažiť, aké je byť len jedno zrnko v púšti. Ak si to chcete vyskúšať, máte jedinečnú príležitosť.