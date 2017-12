Blitzkrieg - strategický nárez z druhej svetovej

Real-time stratégie z druhej svetovej vojny patria medzi tie najobľúbenejšie. Zásluhu na tom má z veľkej časti aj séria Sudden Strike. Podobnou hrou od - dokonca od toho istého vydavateľa - je historicky autentická real-time stratégia Blitzkrieg.va

22. apr 2003 o 12:15 Tomáš Mašek

Blitzkrieg je hra od Nival Interactive, distribuovaná firmou CDV, ktorá vydala ďalšie dve Blitzkriegu podobné hry – Sudden Strike a Sudden Strike 2 (SS 1 a 2). Všetko sú to real-time stratégie vsadené do prostredia druhej svetovej vojny a zakladajú si na tzv. „reálnosti“. Tento pojem však musí ostať v úvodzovkách, pretože RT stratégia len ťažko môže byť reálna a okrem toho autori Sudden Strike-ov sa snažili reálnosť dosiahnuť niekedy až neľudskou obtiažnosťou, ktorá odradila veľa fanúšikov – či už druhej svetovej vojny alebo real-timeových stratégií.

Blitzkrieg je však na tom tak trochu inak. Na prvý pohľad je na nerozoznanie od starších Sudden Strike-ov, ale pri hlbšom skúmaní zistíte, že tieto hry až tak veľa spoločného nemajú – odhliadnúc od grafického spracovania (viď nižšie). Prvým viac–menej podstatným rozdielom je to, že Blitzkrieg je postavený na reálnom podklade skutočných bitiek odohrávajúcich sa počas druhej svetovej vojny, kdežto SS 1 a 2 boli vojnou iba inšpirované, ale misie a kampane boli dielom fantázie vývojárov. Tento fakt vnímate v celej hre, kampane sú okrem brífingu podložené aj historickými faktami a "pokecmi" o situácii, v ktorej sa momentálne nachádzate. To sa týka aj jednotiek – každé obrnené vozidlo, tank, delostrelectvo alebo lietadlo, skrátka všetko má svoj (pomerne rozsiahly) popis s faktami o munícii, pancieri, dostrele atď; a s textom o vlastnostiach a použití danej zbrane.

V hre budete postupne využívať až 220 typov rôznych motorizovaných a nemotorizovaných jednotiek, a každá z nich má rôzne vlastnosti. Jeden typ tanku môže využívať viacero typov munície, takisto ako pechota môže hádzať rozličné granáty, či delostrelectvo využívať zadymovaciu alebo útočnú muníciu. Toto dáva priestor na rôzne strategické manévre a kombinácie rôznych typov jednotiek, čím odpadáva problém "dôstojník a snajper", známy zo Sudden Strike-u. Totiž dôstojník mal najväčší dohľad a snajper, logicky, najväčší dostrel – táto kombinácia bola schopná za malý čas vyriešiť problémy s väčšou časťou nepriateľskej pechoty. Zbytok už vykonalo delostrelectvo a tankové brigády.

Herný systém

Ten je v podstate nezmenený, všetko sa deje rovnako ako v starších SS. Blitzkrieg je klasická real-time stratégia, obohatená hojným využívaním funkcie PAUSE, vďaka ktorej hra dostáva strategickejší rozmer – počas prudkých bojov môžete hru stopnúť, porozmýšľať o situácii a samozrejme vydať jednotkám rozkazy, ktoré budú splnené po opätovnom spustení hry.

Na začiatku misie dostanete určitý počet (a typ) jednotiek, s ktorým by ste mali všetko zvládnuť, prípadne časom dostanete nejaké posily. Čo sa jednotiek týka, je tu len malá, ale zato príjemná zmena. Už v SS 1 a 2 bol implementovaný nenápadný RPG prvok – jednotky získavali bojom skúsenosti a mohli dosiahnuť tri rozdielne úrovne. Napríklad ľahký tank na najvyššej úrovni bol o niečo silnejší ako stredný typ tanku na najnižšej úrovni. Rovnako je to aj v Blitzkriegu, s tým rozdielom, že povýšené jednotky sa vám automaticky presúvajú do ďalšej misie a postupujú s vami, pokým ich niekto nezničí. Zdalo sa mi však, že jednotky na najvyšších úrovniach neboli až tak veľmi výrazne silnejšie ako bolo zvykom v Sudden Strike.

Zaujímavou novinku v Blitzkriegu sú tzv. zásobovacie línie. V SS 1 a 2 ste vôbec nemuseli dbať na to, aby vašemu delostrelectvu či tankom nedošla munícia, pretože podporné vozidlá viezli nevyčerpateľné zásoby. Teraz je to trochu inak. Je viacero typov zásobovacích vozidiel, jedni s väčšou a druhé s menšou nosnosťou. Zásoby sa vyčerpávajú veľmi rýchlo – dvakrát zásobíte delostreleckú batériu a je po zásobách. Tým pádom musí vaša armáda mať zabezpečené zásobovacie línie – na bojovej mape sa vyskytujú rôzne sklady (niektoré s vyčerpateľnými a iné s nevyčerpateľnými zásobami), ktoré sú väčšinou zároveň aj strategickými miestami a vedú sa o ne ťažké boje. Misiu väčšinou začínate s veľkým skladom, ktorý sa však takmer so železnou pravdepodobnosťou stane terčom bombardovania, tak od začiatku musíte myslieť na to, kde zohnať ďalšiu potrebnú muníciu, či medikamenty pre vojakov. Čiastočne vám situáciu môže uľahčiť možnosť vyslania zásobovacích lietadiel, tie su však veľmi zraniteľné a nepriateľ má často protiletecké batérie rozmiestnené na tých najmenej očakávaných miestach (väčšinou zrovna tam, kde potrebujete vyslať lietadlo...) Celkovo letecká podpora, prešla oproti SS zmenami – môžete ju využívať bez obmedzenia, ale po každom použití niektorého z typov lietadiel (viď nižšie), musíte istý čas počkať. V SS boli k dispozícii len prieskumné a výsadkové lietadlá a veľké bombardéry. V Blitzkriegu pribudol ešte ďalší typ, tzv. "ground attack plane" (lietadlá útočiace na pozemné ciele), "fighter plane" (útočia na nepriateľské stíhače, bombardéry a prieskumné lietadlá) a spomínané zásobovacie letúny.

To by o hernom systéme v zásade aj stačilo, ostatné zmeny sú už len kozmetické a menej podstatné (ako napríklad stavba zákopov, maskovanie jednotiek atď...) a nebudem ich všetky prezrádzať, aby som nepokazil prekvapenie z hry.

S herným systémom súvisí ešte jedna záležitosť, je to však kapitola sama o sebe...

Pechotné brigády

Zaujímavým vylepšením Blitzkriegu je organizácia pechotných brigád. V SS 1 a 2 bolo zvykom, že pechota bola len akousi chaotickou, dezorganizovanou a tým pádom slabou zložkou armády – málokedy sa využívala, väčšinou len v čase núdze alebo naopak – keď jej bolo zbytočne veľa. V Blitzkriegu však hrá dôležitú rolu, pretože pribudla možnosť organizovať bojové skupiny, určovať typ správania jednotiek a našťastie sa zvýšila aj AI a vojaci sa nesprávajú ako dementi počas doby, keď ich zrovna nesledujete, lebo máte prácu na opačnom konci mapy. Bojová skupina je väčšinou zložená z cca 15 jednotiek – dôstojník, radoví vojaci s puškami a samopalmi a zopár vojakov s protitankovými zbraňami. Po kliknutí na niektorého z členov skupiny sa táto automaticky označí celá, čo je hlavne v rýchlom boji veľmi výhodné, pretože aj keď máte ponastavované veľké grupy o 50 – 60 vojakoch (CTRL + 1), niekedy proste potrebujete rýchlo presunúť 10 vojakov na nejakú inú časť frontu – označovať ich v boji po jednom sa rovná samovražde a preto funkcia bojových skupín je veľmi využívaná a vítaná. Čo sa týka správania vojakov v boji – dá sa nastaviť viacej typov formácii – je tu tá základná, kedy si skupina automaticky vyberá, či sa bude chovať defenzívne alebo ofenzívne, ale nájdu sa aj špeciálne – môžete dať príkaz, aby jednotka ignorovala nepriateľskú paľbu a utekala na určené miesto, nehľadiac na straty (využiteľné pri obsadzovaní nepriateľských bunkrov a iných pozícii). Ďalším typom formácie je tzv. pochodová, kedy vojaci hodia zbrane na chrbát a usporiadane pochodujú – toto je vhodné na dlhé (ale zabezpečné) presuny, pretože jednotky sú rýchle (ale zraniteľné).

Pechotu môžete „prepnúť“ aj na agresívny mód, kedy sú vojaci dosť rýchli a zároveň majú zbrane pripravené k okamžitej streľbe a automaticky útočia na všetko živé v nepriateľskej uniforme.

Možnosť nastavenia formácii bohužiaľ obsahuje aj jednu nepríjemnú chybičku, ktorú som si stihol všimnúť. Napríklad, keď skupinu vojakov zamerá nepriateľské delostrelectvo a spustí paľbu, jednotky sa okamžite hodia k zemi a snažia sa kryť. To znamená, že automaticky zvolia defenzívnu formáciu, čo by nebola chyba, ale niekedy je lepšie radšej zvoliť rýchlejší agresívny mód a dostať skupinu do bezpečia. Chyba je však v tom, že keď sú jednotky pod paľbou, tak ignorujú príkazy týkajúce sa formácii a tak sa budú iba priblblo plaziť, v snahe dostať sa do nejakého chabého úkrytu (napríklad les).

Ďalšie zmeny pechoty oproti SS 1 a 2 sú už nepodstatnejšie ako napríklad to, že zamínované územia už nečistia vojaci, ale špeciálne vozidlá, tzv. "supply trucks", ktoré boli v SS iba zásobovacie vozidlá dopĺňajúce muníciu tankom a delostrelectvu.

Grafika: 6 / 10

Prvý diel Sudden Strike-u mal na svoju dobu veľmi prepracovanú a detailnú grafiku. V druhom diele sa prakticky nič nezmenilo a preto už to nebolo to pravé, pretože doba pokročila a očakávalo sa niečo viac.

Blitzkrieg je na prvý pohľad graficky taký istý ako Sudden Strike. Rozdiely sa však samozrejme dajú nájsť, hlavný spočíva vo veľkosti spracovania všetkých prvkov. Jednotky, budovy a ďalšie ako napríklad stromy, sú väčšie a detailnejšie a sú spracované trojrozmerne, rovnako ako všetok ostatný terén. Nie je to však 3D v pravom slova zmysle – je to klasické izometrické 3D spracovanie s tým, že terén trojrozmerne nielen vyzerá, ale sa tak aj správa – dostrel a dohľad jednotiek je (logicky) väčší z nejakého kopca, ako z doliny. Ďalšieho vylepšenia sa dočkali špeciálne efekty ako napríklad výbuchy, prípadne prachová stopa za prechádzajúcim vozidlom – tie sú privedené do dokonalosti, naozaj niet čo vyčítať.

Okrem efektov je na vysokej úrovni ešte jeden prvok – animácie, respektíve medziherné videosekvencie. Okrem úvodného intra uvidíte ešte šesť rôznych videí, ktoré sú perfektne spracované. Bohužiaľ, toto sa nedá brať za žiadne veľké plus, kvalitne animované videosekvencie sú dnes už jednoducho štandardom a nedá sa povedať, že práve v Blitzkriegu by boli na viditeľne vyššej úrovni... V konečnom verdikte však treba spomenúť, že predsa len sme už v 21. storočí, počítače toho zvládajú omnoho viac ako pred pár rokmi (teda ten moj zrovna ani nie :)), tak by sa dalo čakať viac.

Interface: 10 / 10

Ten je spracovaný naozaj dokonale – všetko je prehľadné a user–friendly. Je tu omnoho viac funkcii ako bolo v SS, ale autori to všetko zvládli na jednotku. Po niekoľkých cvičných misiách si na všetko zvyknete a budete konať automaticky. K úplnej dokonalosti prispievaju ešte veľmi intuitívne rozdelenie hotkeys (klávesových skratiek). Niet čo dodať.

Hrateľnosť: 9 / 10

Tá bola v SS kameňom úrazu. Niekomu sa úchylne ťažké misie mohli veľmi páčiť a vyžíval sa v neustálom "sejvovaní" a "loudovaní", iný zasa po pár hodinách strávených s hrou musel na ukľudnenie vyfajčiť krabičku cigariet... Vo všeobecnosti sa dá povedať, že autori sa poučili a spravili Blitzkrieg dokonale vyvážený. Na svoje si príde každý, aj tuhý nekompromisný stratég, ale aj bežný hráč kvalitných real-timeoviek. K vyváženej hrateľnosti prispieva aj možnosť voľby troch stupňov obtiažnosti (táto možnosť nikdy nie je na škodu), bežným hráčom odporúčam ostať verný klasickej zlatej strednej ceste.

Hráč sa podľa môjho názoru pri hre dokonale zabaví a odreaguje a keď pri tom všetkom má ešte nejaký ten záujem o druhú svetovú vojnu, príde si na svoje ešte viac.

Medzi drobné chybičky patrí asi iba mierna nevyváženosť umelej inteligencie vašich vlastných jednotiek, ktoré sa niekedy správajú, ako by sa nemali... (viď nižšie).

Multiplayer: 7 / 10

Sieťové bitky sa môžu odohrávať po lokálnej sieti (LAN), ale aj na internete cez server GameSPY, ktorý ponúka taktiež hodnotiaci systém hráčov. K dispozícii je celkom dosť multiplayerových máp, ale s pomocou priloženého editora máp sa možnosti ešte rozširujú, takže je dosť možné, že Blitzkrieg sa stane obľúbenou sieťovou stratégiou, hlavne pre náročnejších hráčov.

Zvukové efekty: 7 / 10

Tie sú samozrejme v norme, nie sú prevratné, ale ani hre neuberajú na atraktívnosti, proste zapadajú do hry, prakticky ich ani nevnímate – to je jasným znakom vysokej úrovne.

Hudba: 9 / 10

Je jednou z najsilnejších stránok hry. Rôzne orchestrálne melódie znejúce počas hrania dávajú hre zvláštny, temný, atmosférický nádych. Okrem toho hudba sa často, ale prirodzene, mení a je výborne načasovaná. Najkrajší pocit je, keď po dlhom obliehaní nejakého mesta sa vám konečne podarí preniknúť cez nepriateľské obranné línie – začne znieť odľahčujúca, príjemná melódia, ktorá vám dokonale dvíha sebavedomie. Ale to hlavne preto, aby vám ho pri najbližšom protiútoku nepriateľa mohla iná melódia zasa zhodiť na pôvodnú úroveň. Takto vás aj hudba drží v neustálom napätí a vytvára veľmi zvláštnu, takmer by som povedal, až "dobovú" atmosféru. (To je však trochu odvážne tvrdenie, keďže si neviem ani predstaviť, aká bola atmosféra počas vojny.)

Inteligencia & obtiažnosť: 6 / 10

Čo sa týka obtiažnosti, čo–to som už načrtol pri opisovaní hrateľnosti, viac snáď dodať už ani netreba, tak sa poďme venovať umelej inteligencii. V SS 1 a 2 bola na pomerne kontroverznej úrovni, tak som rád, že teraz môžem zodpovedne prehlásiť, že v Blitzkriegu sa (takmer) všetko zlepšilo. AI vašich počítačových oponentov je kvalitná, samozrejme závisí aj od nastavenia obtiažnosti, ale v podstate tu sa toho veľa vyčítať nedá, jednotky sa správajú naozaj inteligentne, keď vidia, že cez vaše obranné línie len ťažko preniknú, začnú hľadať inú cestu – a často sa im to aj podarí, nie vždy rátate so všetkým...

Čo sa však hre vyčítať dá, je AI vašich vlastných jednotiek. Vojská sú niekedy priveľké na to, aby ste každú brigádu neustále kontrolovali, čiže jednotky sú často ponechané samé na seba. A práve vtedy sa nájdu rôzne nedostatky – málokedy sa vaši vojaci snažia ukryť pred bombardovaním nepriateľskou artilériou a keď náhodou hej, tak neutekajú, ale sa plazia, pričom utrpia ešte viac strát... Keď už to je takto nepríjemne vyriešené, bolo by slušné, keby sa na monitore aspoň objavila správa o tom, že tá a tá brigáda je momentálne pod paľbou.. Takto vám nezostáva nič iné, ako to všetko raz za čas skontrolovať a prípadne sa potom zmieriť so stratami alebo nahrať uloženú pozíciu. Problém je tiež v tzv. "path finding" (automatické hľadanie vhodnej trasy). Keď zadáte jednotke rozkaz, aby prešla na opačný koniec mapy a nemá zrovna vybudovanú krásnu asfaltku, tak proste netrafí... Musíte s ňou ísť kúsok po kúsku, sledovať ju a dávať príkazy, aby náhodou nevbehla nepriateľovi do tyla. Čo je však ešte nepríjemnejšie sú priblblé tanky. Keď vydáte rozkaz na pohyb, niekedy sa tank proste najprv otočí okolo vlastnej osi, potom odbočí na zlú stranu, potom sa znova otočí o 360° a až potom sa vydá smerom, ktorý ste mu prikázali. Nepríjemné je to hlavne v boji, keď potrebujete často veľmi rýchlo manévrovať a všetko sa to môže skončiť dokonca nevyhnutným "loudnutím" hry. Ale inak je AI celkom v pohode a tieto dve chyby sa dajú prekusnúť, nie sú až také strašné, aby ovplyvnili celkový dojem z hry.

Záverečný verdikt: 8 / 10

Čo dodať na záver? No... Blitzkrieg jednoznačne odporúčam. Možno nie hocikomu (a hlavne nie malým deťom náročným na nenáročné hry:), ale skúsený, dlhoročný hráč nebude mať žiadne problémy a hra ho podľa mňa ľahko chytí do svojich osídel. Obávať sa netreba ani vysokých HW nárokov, kvôli (vďaka) slabšej grafike Blitzkrieg šlape aj na slabších strojoch. Myslím, že na rozumné hranie stačí procesor okolo takých 700–800 Mhz (odporúčam však viacej RAMky, kvôli veľkým bitkám), ale vzhľadom na široké možnosti optimalizácie grafiky si každý nájde vhodné nastavenie aj na slabších strojoch okolo 500 Mhz.

Pre fanatikov do druhej svetovej vojny je táto hra skutočnou nutnosťou a takisto aj vyznávači dlhších strategických multiplayerových bojov sa dosýtosti vybláznia.