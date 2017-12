Ghost Recon 2, Splinter Cell: Shadow Strike, Settlers V vo vývoji

22. apr 2003 o 11:10 Juraj Chrappa

Finančná správa francúzskeho giganta, Ubisoftu, poodhalila pripravované tituly medzi ktorými nechýba druhé pokračovanie Ghost Recon, obľúbenej taktickej akcie vychádzajúcej pod značkou Toma Clancyho, ktoré sa po mnohých datadiskoch konečne dočká plnohodnotného nasledovníka. V príprave je ďalšia nemenej zaujímavá "clancyovka" pod názvom Splinter Cell: Shadow Strike. Nie je jasné, či sa jedná o druhé pokračovanie alebo len o datadisk Pravdepodobnejšia je však druhá verzia, pretože po megaúspešnom prvom diely by bola hlúposť vydávať hneď diel druhý a pripraviť sa tak o značnú časť ľahkých ziskov, ktoré z datadiskov prichádzajú. K tomu všetkému sa viacerí predstavitelia Ubisoftu vyjadrili, že druhé pokračovanie sa zatiaľ nechystá.

Z ďalších pripravovaných titulov aspoň v rýchlosti spomeňme: Settlers V, Batman 2, datadisk k Raven Shield, Prince of Persia, Loose Cannon, BGE, Far Cry, Strike'R, Crouching Tiger and Hidden Dragon, Charlie's Angels, Myst Online. Viac o všetkých tituloch sa celkom určite dozvieme na výstave E3, ktorú tu máme už o mesiac.

