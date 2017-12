Orange: výrazné zníženie cien hovorov do zahraničia

Orange Slovensko od 9. apríla 2003 výrazným spôsobom znižuje ceny za volania do zahraničia. S novými Medzinárodnými hovormi sa zákazníci Orangeu dovolajú zo svojich mobilných telefónov do zahraničia najvýhodnejšie spomedzi mobilných operátorov a výhodnejš

10. apr 2003 o 10:27

Bratislava, 9. apríla 2003 – ie, ako z pevnej linky. Nové Medzinárodné hovory budú dokonca výhodnejšie ako volania cez Medzinárodnú linku G1, ktorá týmto dňom končí svoju platnosť.



Osem nových zón, najnižšie ceny za volania

V novom cenníku spoločnosti Orange Slovensko budú krajiny rozdelené do ôsmich zón podľa ceny za volania. Pri volaniach do vybraných krajín a Českej republiky sa pritom rozlišuje, či zákazník volá do pevnej alebo mobilnej siete. Vo všetkých zónach pritom platí, že ceny za volania zo siete Orange Slovensko sú nižšie, ako u konkurenčného mobilného operátora alebo pri volaniach z pevnej linky*. Ako príklad možno uviesť napríklad volania do väčšiny európskych štátov, kde zákazníci Orangeu Slovensko môžu od 9. apríla 2003 telefonovať zo svojich mobilov už

od 6,80 Sk/min bez DPH, do USA sa užívatelia Orangeu dovolajú už od 8,30 Sk/min bez DPH. Orange Slovensko všetky hovory účtuje so sekundovou tarifikáciou od prvej sekundy hovoru. Medzinárodné hovory nie sú zahrnuté v predplatených minútach užívateľských programov.



Nové ceny prináša Orange od 9. apríla 2003 pre užívateľov mesačných programov ako aj pre zákazníkov predplatenej služby Prima. Pre všetky volania do zahraničia budú môcť zákazníci používať známu predvoľbu pre medzinárodné hovory (00 alebo znak „+“).

Porovnanie cien za medzinárodné hovory v Sk k 9. 4. 2003 – užívateľské programy

Orange Medzinárodné hovory EuroTel Intercall 33 EuroTel Medzinárodné hovory ST ISDN profi ST Standard a ST Maxi ST Mini zóna 1 6,80 Sk 7,90 - 12,90 12,00 - 22,00 7,50 8,80 13,20 zóna 2 8,30 Sk 9,90 - 12,90 20,00 - 63,00 8,50 9,60 14,40 zóna 3 10,30 Sk 12,90 - 19,90 20,00 - 31,00 10,50 12,00 18,00 - 42,00 zóna 4 17,80 Sk 19,90 20,00 - 63,00 18,00 – 26,00 19.00 - 28,00 19,00 - 28,00 zóna 5 23,80 Sk 39,90* 59,00 - 63,00 26,00 28,00 42,00 zóna 6 38,90 Sk 39,90 59,00 - 93,00 45,00 - 65,00** 45,00 - 65,00** 67,50 - 97,50 zóna 7 9,80 Sk 9,90 24,00 - 26,00 15,00 16,50 24,80 zóna 8 12,80 Sk 12,9 - 19,9 24,00 - 31,00 15,00 16,50 24,80





všetky ceny sú uvedené bez DPH



* neplatí pre Južnú Kóreu

** neplatí pre Arménsko



Porovnanie cien za medzinárodné hovory v Sk k 9. 4. 2003 – predplatené služby

Orange Medzinárodné hovory EuroTel Intercall 33 EuroTel Medzinárodné hovory zóna 1 10,40 Sk 13,80 - 17,40 19,80 - 28,80 zóna 2 11,40 Sk 17,40 - 25,80 28,80 - 39,60 zóna 3 14,30 Sk 17,40 - 25,80 28,80 - 39,60 zóna 4 22,70 Sk 25,80 28,80 - 82,80 zóna 5 33,50 Sk 49,80* 82,80 zóna 6 49,70 Sk 49,80 82,80 zóna 7 13,60 Sk 13,80 25,80 zóna 8 17,20 Sk 17,40 - 25,80 33,00 - 39,00

všetky ceny sú uvedené vrátane DPH

* neplatí pre Južnú Kóreu



Predvoľba pre Medzinárodnú linku G1 bude aktívna do mája, hovory prostredníctvom tejto predvoľby však už budú spoplatňované výhodnejšími sadzbami za Medzinárodné hovory. Ďalšie informácie o nových Medzinárodných hovoroch môžu zákazníci získať na bezplatnej informačnej linke na čísle 722, prípadne 0908 722 722 z iných sietí.