Účinné látky dopravia do oka kontaktné šošovky

22. apr 2003

Písmo: A - | A + 0 New Orleans 22. apríla (TASR) - Očné choroby ako zelený zákal by sa mohli dať liečiť účinnými látkami, ktoré sa uvoľnia z kontaktných šošoviek. Do šošoviek sa vložia malé častice, z ktorých sa bude látka pomaly a kontinuálne uvoľňovať. Táto informácia zaznela na zasadaní American Chemical Society (ACS) v New Orleans. "Očné kvapky majú tú nevýhodu, že 95 percent lieku sa dostane tam, kde ho nie je treba," povedal Anuj Chauhan z Floridskej univerzity v Gainesville. Kvapky sa môžu slznou tekutinou dostať do nosa a potom do krvi a spôsobiť tak sčasti vážne vedľajšie následky. Napríklad Timolol, liek proti zelenému zákalu, môže zapríčiniť srdcové problémy. Chauhan s kolegyňou Deryou Gulsenovou našli cestu, ako dostať účinné látky zabalené v miniatúrnych nanočasticiach do mäkkých kontaktných šošoviek. Liek sa tým môže uvoľňovať tak pomaly, že pôsobí iba na želanom mieste. Teoreticky je možné nosiť upravené šošovky až tri týždne. Vhodné sú šošovky s optickou korektúrou i bez nej. Predchádzajúce pokusy dostať účinné látky do oka pomocou kontaktných šošoviek neboli veľmi efektívne. Šošovky sa buď nechali látkou nasiaknuť, alebo sa táto umiestnila do dutiny v šošovke. Týmto spôsobom pôsobil liek v oku krátko a nerovnomerne. Nové šošovky sa zatiaľ netestovali ani v skúmavke, ani na zvieratách.