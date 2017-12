Zamilovanosť sa prejavuje aj na tele

Washington 21. apríla (TASR) - Zamilovanosť sa prejavuje u mužov i žien aj na fyzickej úrovni.

21. apr 2003 o 2:01 © TASR 2003

"Keď sa muž stretáva so ženou, je jedno po aký dlhý čas, začne na tvári zarastať oveľa rýchlejšie," tvrdí Diane Ackermanová, autorka knihy A Natural History of Senses.

Ak sú zase ženy dlhodobo izolované od mužov, napríklad v dievčenských internátnych školách, dostávajú sa do puberty oveľa neskôr ako dievčatá, čo žijú aj medzi mužmi," tvrdí Ackermanová vo svojej knihe.

V knihe autorka spomína aj ďalšie zvláštnosti, ktoré spôsobujú ľudské feromóny, chemické pachy, čo podvedome vnímame. Napríklad bábätko spozná, že do miestnosti vstúpila jeho matka ešte skôr, ako ju uvidí. Deti navyše v spánku dokážu vycítiť nebezpečenstvo. Zaujímavé je aj to, že matky detí predškolského veku sú schopné čuchom rozpoznať, ktoré tričko malo na sebe ich dieťa. Otcovia túto schopnosť nemajú, no dokážu rozoznať aspoň to, či mala na sebe tričko oblečené žena alebo muž.