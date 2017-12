Enter the Matrix je hotová a vyjde súčasne s filmom

20. apr 2003 o 22:36 Juraj Chrappa

Akčná adventúra Enter the Matrix je v herných kruhoch rovnako očakávaným titulom ako pokračovanie filmu The Matrix Reloaded. Obe dielka vyjdú 15. mája, pričom hra na 6 CDčiek je v štádiu gold, čo znamená, že vývoj bol dokončený a čaká sa na vydanie. Enter the Matrix je revolučná úzkou spoluprácou herných vývojárov, spoločnosťou Shiny, s bratmi Wachovskými, ktorí sú autormi scenára filmu a rovnako aj hry. Ak chcete naplno prežiť vesmír Matrixu, musíte si pozrieť film a zahrať hru – majú síce odlišný príbeh, ale navzájom sa dopĺňajú – jedine tak pochopíte všetky súvislosti. Viac informácií o hre nájdete v staršej novinke.

