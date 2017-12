Vakcínu proti SARS bude ťažké pripraviť

20. apr 2003

Rím 20. apríla (TASR) Účinnú očkovaciu látku proti akútnemu respiračnému syndrómu (SARS) bude veľmi ťažké pripraviť, lebo vírus stále mutuje. V rozhovore pre dnešné číslo talianskeho denníka La Repubblica to povedal odborník na SARS, virológ Arthur Van Langerberg, ktorý pracuje v nemocnici Canossa v Hongkongu, kde registrujú najviac prípadov SARS.

Podľa vyjadrenia profesora schopnosť koronavírusov adaptovať sa predstavuje hlavnú príčinu, pre ktorú bude ťažké vypracovať účinnú očkovaciu látku proti netypickej pneumopatii. Ak by sa odborníkom podarilo do šiestich mesiacov pripraviť vakcínu, už nebude účinná, lebo dovtedy súčasný vírus SARS mutáciou nadobudne novú formu. A tak to pôjde donekonečna, konštatoval profesor. Musíme si uvedomiť, že sa len veľmi ťažko zbavíme vírusu SARS, varoval.

Profesor Van Langerberg pokladá riziko objavenia sa vírusu SARS v Európe za reálne. Podľa neho sa tak môže stať už na budúcu zimu. V Európe musíme byť ostražití, zdôraznil. Ako lekár má strach, lebo ide o obzvlášť nákazlivú chorobu.