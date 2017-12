Internetová stránka Trenčína radí obyvateľom, čo robiť v prípade ohrozenia

Trenčín 19. apríla (TASR) - Mesto Trenčín sa rozhodlo poradiť obyvateľom, čo majú robiť v prípade ohrozenia nebezpečnými látkami pri haváriách, živelných pohromách, teroristických akciách a útokoch zbraňami hromadného ničenia. Na internetovej stránke zverejnilo v týchto dňoch podrobnosti o vydávaní plynových masiek, vybudovaných úkrytoch a evakuácii mesta.

Podľa týchto informácií mesto zabezpečí plynové masky pre deti v predškolskom veku, nezamestnaným, dôchodcom a matkám v domácnosti. Ostatní by mali dostať masky v školách a na pracoviskách. V Trenčíne je podľa zverejnených informácií 100 stálych bunkrov, ktoré boli postavené v 50. a 60. rokoch minulého storočia. V prípade potreby sa v nich môže schovať necelých 19-tisíc Trenčanov, čo predstavuje tretinu obyvateľov. Ostatní by si mali budovať úkryty svojpomocne v pivniciach. Vo viacerých bunkroch sú v súčasnosti garáže a firmy, ktoré by v prípade ohrozenia museli do 12 hodín priestory uvoľniť.

Evakuácia Trenčína prichádza do úvahy iba v jedinom prípade - pri havárii veľkých priehrad. Záplavová vlna z Liptovskej Mary by do Trenčína dorazila za 12 a pol hodiny, z Oravskej priehrady za 20 hodín. Voda by zaplavila 80 percent mesta a evakuovať by museli 39-tisíc ľudí. Takmer polovicu z nich by autobusy odvážali do okolitých dedín, ostatní by mali odísť do tých častí mesta, ktorým zaplavenie nehrozí.

Na internete nájdu Trenčania informácie, kde sa úkryty nachádzajú a kde by boli zriadené evakuačné strediská. Dozvedia sa, čo si treba zbaliť do evakuačnej batožiny a napríklad aj to, že v prípade vzdušného útoku si do úkrytu treba zobrať stoličku na sedenie.