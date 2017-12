Age of Mythology: The Titans – súboj titanov real-time

17. apr 2003 o 13:49 Juraj Chrappa

Nehovorilo sa o ňom, ale bolo jasné, že sa skôr či neskôr objaví – rozšírenie k úspešnej real-time budovateľskej stratégii Age of Mythology, nepriameho nasledovníka Age of Empires od Ensemble Studios. Aké novinky prinesie datadisk k jednej z najúspešnejších real-timoviek?

Datadisk s podtitulom The Titans poteší všetkých fanúšikov božstiev zabudnutých kultúr. Do hry k pôvodnemu gréckemu, nórskemu a egyptskému národu pribudli Atlaňtania a ich mýtickí titani ako Atlas či Cronus. V singleplayerovej kampani si zahráte v 12 nových misiách, pričom môžete upgradovať svoje ľudské jednotky na hrdinov. Okrem toho v datadisku nájdete 12 nových božských síl, 18 nikdy nevidených jednotiek a 10 nových mýtických jednotiek. “Titáni” takisto podporujú hru viacerých hráčov cez vyhľadávací systém súperov zabudovaný priamo v hre.

Age of Mythology: The Titans budú vyžadovať k spusteniu pôvodnú hru, vyjsť by mali koncom roka.