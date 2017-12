War Of The Monsters – monštrózny klub bitkárov

Pod hlavičkou SONY nám vývojárske štúdio Incog, známe najmä vďaka Twisted Metal: Black, prináša svoj ostatný počin pre konzolu PlayStation 2. Bitkárska hra plná gigantických príšer, pre ktoré by King Kong, či Godzilla nepredstavovali žiadnu konku

17. apr 2003 o 10:11 Milo Gracík

Bola raz jedna obývaná planéta, tuším Zem sa volala, na ktorú jedného dňa zniesla sa záplava striebristých lietajúcich tanierov. UFO útočí! Ich jediným cieľom bolo zničiť svet týchto mierumilovných ľudkov. Sprvu sa zdalo, že sa im to aj podarí, no veľké mozgy tohto sveta sa vzchopili a vytvorili obranu. Nová tajná zbraň! Teslove veže, ktoré dokázali emitovať elektrické blesky. Zem vracia úder! A tak stalo, že mimozemský útok bol rozdrvený a ich invázne lietajúce taniere zničené. Votrelci porazení! Vraky týchto strojov pokryli každý štvorcový kilometer Zeme. Ľudia si oddýchli, no nebol ešte všetkému koniec. Tie isté mozgy, ktoré zachránili planétu, nedokázali odolať diabolskému pokušeniu, ktoré im poskytla radiačná látka z UFO. Tajné pokusy s mimozemskou radiáciou! Výsledok nenechal na seba dlho čakať, planétu ohrozuje nové nebezpečenstvo! Obrovské monštrá.

ľa príbehu by ste sa mohli domnievať, že sa ocitnete v roli hrdinného G.I. Joa, ktorý musí zastaviť toto nebezpečenstvo a samozrejme, zachrániť Zem. Chyba! Autori s nami všetkými vypiekli a vy sa ocitnete v koži jedného z týchto monštier, ktorému ide iba o púhe ničenie. WOTM je hra, ktorá vám umožní zakúsiť, čo to je byť desaťmetrové ozrutné monštrum, skazonosný stroj nielen pre svojich protivníkov, ale i pre celé okolie. Okrem úpravy fasády vašich protivníkov, budete totiž ničiť domy, autá, zašľapávať ľudí, no proste definitívne demolovať všetko okolo vás. Vo svojej podstate je WOTM čistokrvná bojovka s tuctom netradične rozľahlých arén, plne interaktívnym (zničiteľným) prostredím, s podporou multiplayeru, niekoľkými módmi hry a tromi jednoduchými minihrami. Aj keď to nie je prvá hra, ktorá vám umožní stať sa príšerou z Béčkového filmu, pocit ktorý z toho budete mať bohato ukojí váš utajený ničiteľský komplex.

Na výber máte 10 monštier, z toho sú 2 tajné, pričom každá z nich má 4 rozdielne formy, odlišujúce sa nielen farbou. Autori sa pri ich dizajne nechali nepokryto inšpirovať Béčkovými trhákmi z 50tych rokov (no aj starších), takže bez problémov spoznáte nielen repliku slávneho King Konga a Godzilly, ale aj množstvo ďalších „hrdinov“ týchto filmov. Skvelý zážitok pre každého milovníka týchto monster-filmov predstavujú nielen originálne filmové plagáty slúžiace ako pozadie pri loadingu. Budete prepichávať nepriateľov stĺpmi elektrického vedenia, prehadzovať ich mrakodrapmi, maličkatých ľudkov zašľapávať do zeme (zostávajú po nich efektné krvavé šmuhy;), autá a rôzne trosky môžete uchopiť a následne s nimi ničiť domy, či ich vrhať po súperovi. Budovy majú niekoľko stupňov deštrukcie, môžete do nich búšiť dlhé minúty až pokým nezostane kameň na kameni. To si len tak niekto dovoliť nemôže, no vy áno, ste totiž príšera!

Grafika: 8 / 10

Tejto hre dominuje plastická pestrofarebná a jasná grafika, dokonale sa hodiaca k téme WOTM. Každé monštrum je nadmieru detailné, renderované tisíckami polygónov, ktoré týmto ozrutným postrachom vdýchli skutočný život. Ich dizajn je skutočne nápaditý a originálny, aj keď v podstate vychádza z už existujúcich vzorov, príšerky vyzerajú a reagujú rovnako ako v pôvodných Bčkových filmoch. No skutočnou vizuálnou lahôdkou sú nadpozemsky detailné arény s ostrými textúrami a množstvom podarených animácií, ktorým dominuje skvele spracovaná deštrukcia prostredia. Ničenie si jednoducho zamilujete. Aj keď kvalitné, nie sú grafické efekty nijak ohurujúce, na druhej strane sa dostatočne vynímajú v ponurých a tmavých prostrediach. Najlepšia vec na použitom grafickom engine je, že pri svojej bohatosti, detailnosti a farebnosti beží hra neskutočne rýchlo bez najmenšieho trhnutia. Aj keď miernemu prelínaniu textúr sa autori nedokázali vyhnúť.

Interface: 6 / 10

Hlavné menu je štýlovo spracované ako americké autokino z 50tych rokov, kde na plátne práve beží čiernobiely trhák War Of The Monsters. Možnosti a nastavenia sú štandardné, ničím v tejto oblasti vás hra neohúri a ani nesklame. Chýbalo mi tu však nadefinovanie vlastných tlačidiel, keďže tri preddefinované schémy mi pripadali dosť zle rozvrhnuté. Potešil ma však rýchly prístup k zmene ovládacej schémy pri pauznutej hre.

Hrateľnosť: 7 / 10

Poviem vám to priamo, WOTM je čistá bojovka. Ovládanie je skutočne ľahké a príjemné, slovu intuitívne by som sa však v tomto prípade vyhol. Príšer je úctyhodný počet, aj keď sa ponuka bežnej bojovke nevyrovná, je dostatočná. Čím viac sa však giganti od seba vzhľadovo líšia (každý z nich má štyri kostýmy), tým viac sú si bližší spôsobom boja. Rozmanitosť úderov a bojových stratégií nikoho neoslní už len prostým faktom, že tu niečo také neexistuje. Či už je to opičiak, robot alebo chrobák, máte pod kontrolou v podstate tú istú príšeru a vašou jedinou taktikou bude bezhlavé zúrivé mlátenie. Potvorky sa však pohybujú rezko, aj keď neprirodzene vzhľadom na ich ozrutnosť, no tento prehrešok voči tradícii B-éčkových filmov je požehnaním pre hráča. Koho by bavilo ničiť mesto s Kongom pohybujúcim sa tempom slimáka na dovolenke?

Multiplayer: 8 / 10

Tento titul podporuje hru viacerých hráčov. Myslím, že v multiplayeri je zakopaný pes tejto hry. Je to neskutočná sranda z bezuzdného ničenia, keď sa s kamošom a zopár počítačom riadených príšeriek vrhnete na mesto. Dokonalá skaza, dokonalá zábava. Vertikálne rozdelená obrazovka neposkytuje ten úplne najlepší pohľad na bojisko, no pri výške našich potvoriek sme horizontálne rozdelenie čakať ani nemohli. No keď sa dostanete k partnerovi dostatočne blízko, obrazovka sa zúži v jednu a naopak, keď sa od neho vzdialite tak sa opäť rozdelí. Okrem bežnej rubačky si môžete zahrať aj jednu z troch minihier, ktoré namiesto toho aby zabavili skôr iba rozčuľujú. Ja som si iba povzdychol, kde je taký Tekken Ball?

Zvukové efekty: 7 / 10

Hra je ozrutného revu, kriku, rachotu a výbuchov, ktoré vždy znejú v ten správny čas. Škoda chýbajúcej podpory Dolby Surround, inak by sme tu mali vážneho renta

Hudba: 8 / 10

Chlapci z Incog vedie ako správne ozvučiť svoju hru, ako to krásne predviedli v Black a WOTM nie je žiadnou výnimkou. Bombastický soundtrack skvele podfarbuje gargantuovskú atmosféru hru.

Inteligencia & obtiažnosť: 6 / 10

Najväčším problémom tejto hry je nadsadená obtiažnosť. Namiesto toho, aby ste si užívali a vychutnávali pohodovú deštrukciu, budete sa musieť riadne oháňať, a ste vôbec prežili. Problém je v tom, že proti vám nestoja iba vaši obrí bratranci, ale aj pozemská armáda disponujúca množstvom vrtuľníkov a tankov (sem tam sa zjaví aj UFO). Aj keď si myslíte, že vzhľadom na vašu mohutnosť si starosti s týmito "piadi nepriateľmi" nemusíte robiť starosti, opak je pravdou. Väčšinou sa tieto vozidlá pohybujú v skupinách (vlčia svorka je nebezpečnejšia než vlk samotár) a už 3 tanky a 1 vrtuľník vám dajú riadne zabrať, no keď vás po meste naháňa tucet týchto malých monštier so smrtiacimi žihadlami a ešte jedno veľké, je skoro zázrak vyhrabať sa z toho so zdravou kožou (alebo čo to vlastne tá, ktorá príšera oblieka). A to ste sa ešte nedostali ani k bossovi.

Záverečný verdikt: 7 / 10

War of the Monsters vašu pozornosť určite neudrží príliš dlho, no vždy nájdete kamoša, s ho obludou si to môžete rozdať v troskách Las Vegas. Vďaka ej nápaditosti, skvelému technickému spracovaniu a riadnej dávky demolácie vás spočiatku dostane. Postupom času však budete znechutený jednotvárnosťou, neľudskou obtiažnosťou a nehľadným chaosom. No aj tak sa k tejto vojne monštier budete opakovane vracať, už kvôli zábavnému multiplayeru alebo množstvu odomykateľných bonusov. A dovšetkým kvôli čírej radosti z ničenia, ktorú vám ako jedna z mála WOTM ponúkne. Jednoducho monštruózna .