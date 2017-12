Týždeň vo vede

(10. 4. – 16. 4. 2003)

16. apr 2003 o 22:30

* Marco Masolino z Universita di Roma „Tor Vergata“ s kolegami vysvetlili pokusom na ruskej orbitálnej stanici Mir náhle záblesky svetla, často pozorované kozmonautmi. Ide o prechod kozmických lúčov očnou sietnicou, asi nie protónov, ako sa myslelo, ale ťažkých jadier.

* Junanh Gung s kolegami z Berkeley Seismological Laboratory analýzou prechodu seizmických vĺn Zemou nanovo určili, že tektosféra – časť zemskej kôry a plášťa, pohybujúca sa s tektonickými doskami – pod najstaršími časťami kontinentov je hrubá 200 až 250 km.

* Bryan Neff z University of Western Ontario zistil, že úroveň rodičovskej starostlivosti samcov morských rýb slnečníc z druhu Lepomis macrochirus o potomstvo v hniezde je priamo úmerná tomu, nakoľko si môžu byť istí, že ikry skutočne oplodnili oni.

* Ko Šimamoto z Nara Institute of Science and Technology s kolegami zistil, že ryža kvitne podľa úrovne expresie génu podobného génu OsGI, zistenému pri rastline arábke. Podieľajú sa na tom ešte gény CO a FT. Vyzerá to, že čas kvitnutia rastlín bude možné ovplyvniť.

* Gianvito Martino a Angelo Vescovi z nemocnice San Raffaele v Miláne injekciami dospelých mozgových kmeňových buniek do krvného obehu alebo miechy výrazne zlepšili stav myší paralyzovaných istou formou roztrúsenej sklerózy. Až 30 percent myší sa vyliečilo úplne.

* Stephen Scherer z University of Toronto s 87 kolegami podrobne sekvenoval a opísal ľudský chromozóm číslo 7. Medzi 1455 génmi na ňom odhalili kandidátske gény zodpovedné za niekoľko vývojových defektov, vrátane autizmu, a rakovinové mutácie.

* Experimenty Rity Ceponieneovej z University of California v San Diegu preukázali, že autistické deti plne senzoricky rozpoznávajú zložité zvuky, no ignorujú reč.

* Deidre Joyová z National Institutes of Health s kolegami potvrdila, že prvok Plasmodium falciparum, prenášaný moskytmi a spôsobujúci maláriu, sa v Afrike prudko rozmnožil pred 10 000 rokmi s rozvojom poľnohospodárstva, no ľudia si ho z Afriky priniesli už oveľa skôr.

* Podľa Jeanne Stellmanovej z Columbia University použila armáda USA počas vietnamskej vojny takmer dvakrát viac prudko jedovatého dioxínu v herbicídových sprejoch (napr. Agent Orange), ako sa tvrdilo. Priamo zasiahnuté tak zrejme boli milióny Vietnamcov.

* Najmä nechráneným sexom sa podľa Edwarda Holmesa z University of Oxford šíri nákaza vírusom HIV v subsaharskej Afrike (iba vlani 3,5 milióna infikovaných). ZDENĚK URBAN